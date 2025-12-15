시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Consistent Pips LOW risk
Lars Laeremans

Consistent Pips LOW risk

Lars Laeremans
0 리뷰
안정성
74
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 51%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
783
이익 거래:
493 (62.96%)
손실 거래:
290 (37.04%)
최고의 거래:
179.40 USD
최악의 거래:
-321.75 USD
총 수익:
9 182.69 USD (82 972 pips)
총 손실:
-6 332.08 USD (48 034 pips)
연속 최대 이익:
23 (140.39 USD)
연속 최대 이익:
399.13 USD (19)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
97.67%
최대 입금량:
4.26%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.84
롱(주식매수):
471 (60.15%)
숏(주식차입매도):
312 (39.85%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
3.64 USD
평균 이익:
18.63 USD
평균 손실:
-21.83 USD
연속 최대 손실:
21 (-1 543.15 USD)
연속 최대 손실:
-1 543.15 USD (21)
월별 성장률:
-2.99%
연간 예측:
-36.23%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.08 USD
최대한의:
1 545.88 USD (41.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.84% (1 552.22 USD)
자본금별:
15.00% (2 134.02 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 558
AUDNZD 117
NZDCAD 85
EURUSD 23
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 284
AUDNZD 850
NZDCAD 1.4K
EURUSD 309
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 15K
AUDNZD 3.1K
NZDCAD 13K
EURUSD 3.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +179.40 USD
최악의 거래: -322 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +140.39 USD
연속 최대 손실: -1 543.15 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
Valutrades-Live
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FusionMarkets-Live
1.51 × 673
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.03 × 31
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.52 × 60
FPMarketsSC-Live
2.69 × 393
ICMarketsSC-MT5-4
2.92 × 379
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GoMarkets-Live
3.11 × 37
ICMarketsSC-MT5-2
3.33 × 643
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
GOMarketsMU-Live
3.83 × 29
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
FxPro-MT5
4.00 × 1
75 더...
A combination of four proven EA strategies working together to reduce risk and smooth equity growth.
Focused on controlled drawdown, stable trade execution and long-term consistency.



리뷰 없음
복제

