트레이드:
783
이익 거래:
493 (62.96%)
손실 거래:
290 (37.04%)
최고의 거래:
179.40 USD
최악의 거래:
-321.75 USD
총 수익:
9 182.69 USD (82 972 pips)
총 손실:
-6 332.08 USD (48 034 pips)
연속 최대 이익:
23 (140.39 USD)
연속 최대 이익:
399.13 USD (19)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
97.67%
최대 입금량:
4.26%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.84
롱(주식매수):
471 (60.15%)
숏(주식차입매도):
312 (39.85%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
3.64 USD
평균 이익:
18.63 USD
평균 손실:
-21.83 USD
연속 최대 손실:
21 (-1 543.15 USD)
연속 최대 손실:
-1 543.15 USD (21)
월별 성장률:
-2.99%
연간 예측:
-36.23%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.08 USD
최대한의:
1 545.88 USD (41.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.84% (1 552.22 USD)
자본금별:
15.00% (2 134.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|558
|AUDNZD
|117
|NZDCAD
|85
|EURUSD
|23
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|284
|AUDNZD
|850
|NZDCAD
|1.4K
|EURUSD
|309
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|15K
|AUDNZD
|3.1K
|NZDCAD
|13K
|EURUSD
|3.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
최고의 거래: +179.40 USD
최악의 거래: -322 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +140.39 USD
연속 최대 손실: -1 543.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FusionMarkets-Live
|1.51 × 673
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.03 × 31
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.52 × 60
|
FPMarketsSC-Live
|2.69 × 393
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.92 × 379
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|3.11 × 37
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.33 × 643
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.83 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
A combination of four proven EA strategies working together to reduce risk and smooth equity growth.
Focused on controlled drawdown, stable trade execution and long-term consistency.
