Total de Trades:
756
Transacciones Rentables:
477 (63.09%)
Transacciones Irrentables:
279 (36.90%)
Mejor transacción:
179.40 USD
Peor transacción:
-163.99 USD
Beneficio Bruto:
8 635.33 USD (80 591 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 227.70 USD (42 426 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (140.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
399.13 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
95.66%
Carga máxima del depósito:
1.50%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.20
Transacciones Largas:
462 (61.11%)
Transacciones Cortas:
294 (38.89%)
Factor de Beneficio:
1.65
Beneficio Esperado:
4.51 USD
Beneficio medio:
18.10 USD
Pérdidas medias:
-18.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-1 543.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 543.15 USD (21)
Crecimiento al mes:
3.57%
Pronóstico anual:
43.28%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 USD
Máxima:
1 545.88 USD (41.94%)
Reducción relativa:
De balance:
10.84% (1 552.22 USD)
De fondos:
1.84% (253.74 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|541
|AUDNZD
|109
|NZDCAD
|84
|EURUSD
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|966
|AUDNZD
|793
|NZDCAD
|1.4K
|EURUSD
|289
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|19K
|AUDNZD
|3.5K
|NZDCAD
|12K
|EURUSD
|3.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Mejor transacción: +179.40 USD
Peor transacción: -164 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +140.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 543.15 USD
