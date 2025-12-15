SeñalesSecciones
Lars Laeremans

Consistent Pips LOW risk

Lars Laeremans
0 comentarios
Fiabilidad
72 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 57%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
756
Transacciones Rentables:
477 (63.09%)
Transacciones Irrentables:
279 (36.90%)
Mejor transacción:
179.40 USD
Peor transacción:
-163.99 USD
Beneficio Bruto:
8 635.33 USD (80 591 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 227.70 USD (42 426 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (140.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
399.13 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
95.66%
Carga máxima del depósito:
1.50%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.20
Transacciones Largas:
462 (61.11%)
Transacciones Cortas:
294 (38.89%)
Factor de Beneficio:
1.65
Beneficio Esperado:
4.51 USD
Beneficio medio:
18.10 USD
Pérdidas medias:
-18.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-1 543.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 543.15 USD (21)
Crecimiento al mes:
3.57%
Pronóstico anual:
43.28%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 USD
Máxima:
1 545.88 USD (41.94%)
Reducción relativa:
De balance:
10.84% (1 552.22 USD)
De fondos:
1.84% (253.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 541
AUDNZD 109
NZDCAD 84
EURUSD 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 966
AUDNZD 793
NZDCAD 1.4K
EURUSD 289
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 19K
AUDNZD 3.5K
NZDCAD 12K
EURUSD 3.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +179.40 USD
Peor transacción: -164 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +140.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 543.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
Valutrades-Live
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
FusionMarkets-Live
1.79 × 538
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.03 × 31
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.52 × 60
FPMarketsSC-Live
2.73 × 387
ICMarketsSC-MT5-4
2.92 × 379
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.33 × 643
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
GOMarketsMU-Live
3.83 × 29
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
otros 74...
A combination of four proven EA strategies working together to reduce risk and smooth equity growth.
Focused on controlled drawdown, stable trade execution and long-term consistency.



No hay comentarios
