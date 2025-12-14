SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NOT ALGO
Lee Sangmin

NOT ALGO

Lee Sangmin
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
13 (56.52%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (43.48%)
En iyi işlem:
18.75 USD
En kötü işlem:
-9.57 USD
Brüt kâr:
84.36 USD (60 935 pips)
Brüt zarar:
-30.70 USD (30 753 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (39.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.64 USD (4)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
1.96
Alış işlemleri:
9 (39.13%)
Satış işlemleri:
14 (60.87%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
2.33 USD
Ortalama kâr:
6.49 USD
Ortalama zarar:
-3.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-20.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.33 USD (4)
Aylık büyüme:
15.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.41 USD
Maksimum:
27.44 USD (7.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 13
US100 6
KS200 3
KQ150 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 28
US100 25
KS200 0
KQ150 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 28K
US100 1.7K
KS200 7
KQ150 -5
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.75 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +39.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZeroMarkets-Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.12.14 13:17
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 13:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 13:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
