Lee Sangmin

NOT ALGO

Lee Sangmin
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
13 (56.52%)
Loss Trade:
10 (43.48%)
Best Trade:
18.75 USD
Worst Trade:
-9.57 USD
Profitto lordo:
84.36 USD (60 935 pips)
Perdita lorda:
-30.70 USD (30 753 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (39.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.64 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
1.96
Long Trade:
9 (39.13%)
Short Trade:
14 (60.87%)
Fattore di profitto:
2.75
Profitto previsto:
2.33 USD
Profitto medio:
6.49 USD
Perdita media:
-3.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-20.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.33 USD (4)
Crescita mensile:
15.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.41 USD
Massimale:
27.44 USD (7.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 13
US100 6
KS200 3
KQ150 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 28
US100 25
KS200 0
KQ150 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 28K
US100 1.7K
KS200 7
KQ150 -5
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.75 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +39.59 USD
Massima perdita consecutiva: -20.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.14 13:17
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 13:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 13:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
