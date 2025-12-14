- 자본
- 축소
트레이드:
493
이익 거래:
266 (53.95%)
손실 거래:
227 (46.04%)
최고의 거래:
50.05 USD
최악의 거래:
-79.05 USD
총 수익:
2 160.90 USD (1 072 160 pips)
총 손실:
-2 019.71 USD (1 154 976 pips)
연속 최대 이익:
9 (90.00 USD)
연속 최대 이익:
92.54 USD (4)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
26.36%
최대 입금량:
100.05%
최근 거래:
15 분 전
주별 거래 수:
129
평균 유지 시간:
35 분
회복 요인:
0.49
롱(주식매수):
236 (47.87%)
숏(주식차입매도):
257 (52.13%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.29 USD
평균 이익:
8.12 USD
평균 손실:
-8.90 USD
연속 최대 손실:
11 (-67.82 USD)
연속 최대 손실:
-127.11 USD (3)
월별 성장률:
34.52%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
118.34 USD
최대한의:
287.05 USD (56.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
56.57% (287.05 USD)
자본금별:
20.33% (65.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|KS200
|195
|US100
|162
|BTCUSD
|134
|KQ150
|1
|LTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|KS200
|62
|US100
|92
|BTCUSD
|-13
|KQ150
|0
|LTCUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|KS200
|-461
|US100
|22K
|BTCUSD
|-104K
|KQ150
|-5
|LTCUSD
|-428
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +50.05 USD
최악의 거래: -79 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +90.00 USD
연속 최대 손실: -67.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZeroMarkets-Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
