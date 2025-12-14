SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / NOT ALGO
Lee Sangmin

NOT ALGO

Lee Sangmin
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 5%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
244
Transacciones Rentables:
128 (52.45%)
Transacciones Irrentables:
116 (47.54%)
Mejor transacción:
28.51 USD
Peor transacción:
-79.05 USD
Beneficio Bruto:
973.07 USD (549 593 pips)
Pérdidas Brutas:
-954.93 USD (618 442 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (72.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
92.54 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
22.87%
Carga máxima del depósito:
89.41%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
140
Tiempo medio de espera:
30 minutos
Factor de Recuperación:
0.08
Transacciones Largas:
118 (48.36%)
Transacciones Cortas:
126 (51.64%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.07 USD
Beneficio medio:
7.60 USD
Pérdidas medias:
-8.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-67.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-127.11 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.36%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
71.60 USD
Máxima:
240.31 USD (47.36%)
Reducción relativa:
De balance:
47.36% (240.31 USD)
De fondos:
19.24% (73.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
KS200 86
US100 84
BTCUSD 73
KQ150 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
KS200 48
US100 -11
BTCUSD -19
KQ150 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
KS200 -820
US100 5K
BTCUSD -73K
KQ150 -5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28.51 USD
Peor transacción: -79 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +72.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -67.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZeroMarkets-Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.15 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 00:29
Share of trading days is too low
2025.12.14 13:17
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 13:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 13:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
NOT ALGO
30 USD al mes
5%
0
0
USD
357
USD
3
0%
244
52%
23%
1.01
0.07
USD
47%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.