トレード:
254
利益トレード:
134 (52.75%)
損失トレード:
120 (47.24%)
ベストトレード:
28.51 USD
最悪のトレード:
-79.05 USD
総利益:
993.21 USD (586 308 pips)
総損失:
-989.66 USD (687 923 pips)
最大連続の勝ち:
9 (72.12 USD)
最大連続利益:
92.54 USD (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
22.87%
最大入金額:
89.41%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
142
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
122 (48.03%)
短いトレード:
132 (51.97%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.01 USD
平均利益:
7.41 USD
平均損失:
-8.25 USD
最大連続の負け:
11 (-67.82 USD)
最大連続損失:
-127.11 USD (3)
月間成長:
1.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
71.60 USD
最大の:
240.31 USD (47.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.36% (240.31 USD)
エクイティによる:
19.24% (73.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|KS200
|86
|US100
|84
|BTCUSD
|83
|KQ150
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|KS200
|48
|US100
|-11
|BTCUSD
|-34
|KQ150
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|KS200
|-820
|US100
|5K
|BTCUSD
|-106K
|KQ150
|-5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
ベストトレード: +28.51 USD
最悪のトレード: -79 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +72.12 USD
最大連続損失: -67.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZeroMarkets-Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
