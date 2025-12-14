СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NOT ALGO
Lee Sangmin

NOT ALGO

Lee Sangmin
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -17%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
223
Прибыльных трейдов:
113 (50.67%)
Убыточных трейдов:
110 (49.33%)
Лучший трейд:
28.51 USD
Худший трейд:
-79.05 USD
Общая прибыль:
877.04 USD (388 054 pips)
Общий убыток:
-935.06 USD (584 801 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (59.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.54 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
28.91%
Макс. загрузка депозита:
89.41%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
152
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
105 (47.09%)
Коротких трейдов:
118 (52.91%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.26 USD
Средняя прибыль:
7.76 USD
Средний убыток:
-8.50 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-67.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-127.11 USD (3)
Прирост в месяц:
-17.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
71.60 USD
Максимальная:
240.31 USD (47.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.36% (240.31 USD)
По эквити:
19.24% (73.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US100 84
KS200 79
BTCUSD 59
KQ150 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US100 -11
KS200 42
BTCUSD -89
KQ150 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US100 5K
KS200 -1K
BTCUSD -201K
KQ150 -5
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.51 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +59.39 USD
Макс. убыток в серии: -67.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZeroMarkets-Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.15 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 00:29
Share of trading days is too low
2025.12.14 13:17
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 13:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 13:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
