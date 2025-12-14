- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
223
Прибыльных трейдов:
113 (50.67%)
Убыточных трейдов:
110 (49.33%)
Лучший трейд:
28.51 USD
Худший трейд:
-79.05 USD
Общая прибыль:
877.04 USD (388 054 pips)
Общий убыток:
-935.06 USD (584 801 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (59.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.54 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
28.91%
Макс. загрузка депозита:
89.41%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
152
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
105 (47.09%)
Коротких трейдов:
118 (52.91%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.26 USD
Средняя прибыль:
7.76 USD
Средний убыток:
-8.50 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-67.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-127.11 USD (3)
Прирост в месяц:
-17.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
71.60 USD
Максимальная:
240.31 USD (47.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.36% (240.31 USD)
По эквити:
19.24% (73.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US100
|84
|KS200
|79
|BTCUSD
|59
|KQ150
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US100
|-11
|KS200
|42
|BTCUSD
|-89
|KQ150
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US100
|5K
|KS200
|-1K
|BTCUSD
|-201K
|KQ150
|-5
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.51 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +59.39 USD
Макс. убыток в серии: -67.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZeroMarkets-Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
