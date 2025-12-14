- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
244
Negociações com lucro:
128 (52.45%)
Negociações com perda:
116 (47.54%)
Melhor negociação:
28.51 USD
Pior negociação:
-79.05 USD
Lucro bruto:
973.07 USD (549 593 pips)
Perda bruta:
-954.93 USD (618 442 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (72.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
92.54 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
22.87%
Depósito máximo carregado:
89.41%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
140
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
118 (48.36%)
Negociações curtas:
126 (51.64%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
7.60 USD
Perda média:
-8.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-67.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-127.11 USD (3)
Crescimento mensal:
5.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
71.60 USD
Máximo:
240.31 USD (47.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.36% (240.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.24% (73.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|KS200
|86
|US100
|84
|BTCUSD
|73
|KQ150
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|KS200
|48
|US100
|-11
|BTCUSD
|-19
|KQ150
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|KS200
|-820
|US100
|5K
|BTCUSD
|-73K
|KQ150
|-5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.51 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +72.12 USD
Máxima perda consecutiva: -67.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZeroMarkets-Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
357
USD
USD
3
0%
244
52%
23%
1.01
0.07
USD
USD
47%
1:500