Lee Sangmin

NOT ALGO

Lee Sangmin
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
244
Negociações com lucro:
128 (52.45%)
Negociações com perda:
116 (47.54%)
Melhor negociação:
28.51 USD
Pior negociação:
-79.05 USD
Lucro bruto:
973.07 USD (549 593 pips)
Perda bruta:
-954.93 USD (618 442 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (72.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
92.54 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
22.87%
Depósito máximo carregado:
89.41%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
140
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
118 (48.36%)
Negociações curtas:
126 (51.64%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
7.60 USD
Perda média:
-8.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-67.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-127.11 USD (3)
Crescimento mensal:
5.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
71.60 USD
Máximo:
240.31 USD (47.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.36% (240.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.24% (73.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
KS200 86
US100 84
BTCUSD 73
KQ150 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
KS200 48
US100 -11
BTCUSD -19
KQ150 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
KS200 -820
US100 5K
BTCUSD -73K
KQ150 -5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28.51 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +72.12 USD
Máxima perda consecutiva: -67.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZeroMarkets-Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.15 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 00:29
Share of trading days is too low
2025.12.14 13:17
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 13:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 13:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
NOT ALGO
30 USD por mês
5%
0
0
USD
357
USD
3
0%
244
52%
23%
1.01
0.07
USD
47%
1:500
