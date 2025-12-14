SignaleKategorien
Lee Sangmin

NOT ALGO

Lee Sangmin
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -16%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
267
Gewinntrades:
139 (52.05%)
Verlusttrades:
128 (47.94%)
Bester Trade:
28.51 USD
Schlechtester Trade:
-79.05 USD
Bruttoprofit:
1 024.17 USD (602 600 pips)
Bruttoverlust:
-1 078.87 USD (736 688 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (72.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
92.54 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
22.87%
Max deposit load:
98.54%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
131
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.23
Long-Positionen:
130 (48.69%)
Short-Positionen:
137 (51.31%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-67.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-127.11 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-16.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
71.60 USD
Maximaler:
240.31 USD (47.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.36% (240.31 USD)
Kapital:
20.33% (65.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US100 92
KS200 88
BTCUSD 86
KQ150 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US100 -35
KS200 45
BTCUSD -64
KQ150 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US100 -270
KS200 -916
BTCUSD -133K
KQ150 -5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28.51 USD
Schlechtester Trade: -79 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -67.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZeroMarkets-Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.15 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 00:29
Share of trading days is too low
2025.12.14 13:17
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 13:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 13:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.