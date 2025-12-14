信号部分
信号 / MetaTrader 4 / NOT ALGO
Lee Sangmin

NOT ALGO

Lee Sangmin
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
236
盈利交易:
122 (51.69%)
亏损交易:
114 (48.31%)
最好交易:
28.51 USD
最差交易:
-79.05 USD
毛利:
949.16 USD (509 051 pips)
毛利亏损:
-944.95 USD (598 469 pips)
最大连续赢利:
9 (72.12 USD)
最大连续盈利:
92.54 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
24.35%
最大入金加载:
89.41%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
133
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
0.02
长期交易:
112 (47.46%)
短期交易:
124 (52.54%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
7.78 USD
平均损失:
-8.29 USD
最大连续失误:
11 (-67.82 USD)
最大连续亏损:
-127.11 USD (3)
每月增长:
1.24%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
71.60 USD
最大值:
240.31 USD (47.36%)
相对跌幅:
结余:
47.36% (240.31 USD)
净值:
19.24% (73.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US100 84
KS200 83
BTCUSD 68
KQ150 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US100 -11
KS200 44
BTCUSD -30
KQ150 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US100 5K
KS200 -925
BTCUSD -93K
KQ150 -5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +28.51 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +72.12 USD
最大连续亏损: -67.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZeroMarkets-Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.15 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 00:29
Share of trading days is too low
2025.12.14 13:17
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 13:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 13:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
