交易:
236
盈利交易:
122 (51.69%)
亏损交易:
114 (48.31%)
最好交易:
28.51 USD
最差交易:
-79.05 USD
毛利:
949.16 USD (509 051 pips)
毛利亏损:
-944.95 USD (598 469 pips)
最大连续赢利:
9 (72.12 USD)
最大连续盈利:
92.54 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
24.35%
最大入金加载:
89.41%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
133
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
0.02
长期交易:
112 (47.46%)
短期交易:
124 (52.54%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
7.78 USD
平均损失:
-8.29 USD
最大连续失误:
11 (-67.82 USD)
最大连续亏损:
-127.11 USD (3)
每月增长:
1.24%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
71.60 USD
最大值:
240.31 USD (47.36%)
相对跌幅:
结余:
47.36% (240.31 USD)
净值:
19.24% (73.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US100
|84
|KS200
|83
|BTCUSD
|68
|KQ150
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US100
|-11
|KS200
|44
|BTCUSD
|-30
|KQ150
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US100
|5K
|KS200
|-925
|BTCUSD
|-93K
|KQ150
|-5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.51 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +72.12 USD
最大连续亏损: -67.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZeroMarkets-Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
