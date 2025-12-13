SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Daily
Andrey Azatskiy

Daily

Andrey Azatskiy
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
FINAM-AO
1:1
  • Büyüme
  • Portföy değeri
  • Varlık
  • Portföy
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
7 (53.84%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
En iyi işlem:
179.17 RUB
En kötü işlem:
-241.00 RUB
Brüt kâr:
919.79 RUB (814 pips)
Brüt zarar:
-823.70 RUB (694 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (369.17 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
369.17 RUB (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
9 (69.23%)
Satış işlemleri:
4 (30.77%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
7.39 RUB
Ortalama kâr:
131.40 RUB
Ortalama zarar:
-137.28 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-441.42 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-441.42 RUB (3)
Aylık büyüme:
1.53%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
291.42 RUB
Maksimum:
441.42 RUB (6.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GZZ5 8
RMZ5 5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GZZ5 3
RMZ5 -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GZZ5 175
RMZ5 -55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +179.17 RUB
En kötü işlem: -241 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +369.17 RUB
Maksimum ardışık zarar: -441.42 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Интрадейные позиции, работает в течении одного дня по основа-полагающему тренду.
İnceleme yok
2025.12.13 18:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 18:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
