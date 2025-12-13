- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
7 (53.84%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
En iyi işlem:
179.17 RUB
En kötü işlem:
-241.00 RUB
Brüt kâr:
919.79 RUB (814 pips)
Brüt zarar:
-823.70 RUB (694 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (369.17 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
369.17 RUB (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
9 (69.23%)
Satış işlemleri:
4 (30.77%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
7.39 RUB
Ortalama kâr:
131.40 RUB
Ortalama zarar:
-137.28 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-441.42 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-441.42 RUB (3)
Aylık büyüme:
1.53%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
291.42 RUB
Maksimum:
441.42 RUB (6.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GZZ5
|8
|RMZ5
|5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GZZ5
|3
|RMZ5
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GZZ5
|175
|RMZ5
|-55
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +179.17 RUB
En kötü işlem: -241 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +369.17 RUB
Maksimum ardışık zarar: -441.42 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Интрадейные позиции, работает в течении одного дня по основа-полагающему тренду.
