- Incremento
- Valor del portafolio
- Equidad
- Portafolio
- Reducción
Total de Trades:
27
Transacciones Rentables:
13 (48.14%)
Transacciones Irrentables:
14 (51.85%)
Mejor transacción:
198.58 RUB
Peor transacción:
-241.00 RUB
Beneficio Bruto:
1 579.23 RUB (1 319 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 752.29 RUB (1 473 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (369.17 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
369.17 RUB (3)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
35.58%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.33
Transacciones Largas:
17 (62.96%)
Transacciones Cortas:
10 (37.04%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-6.41 RUB
Beneficio medio:
121.48 RUB
Pérdidas medias:
-125.16 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-363.20 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-441.42 RUB (3)
Crecimiento al mes:
-2.76%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
291.42 RUB
Máxima:
522.73 RUB (7.76%)
Reducción relativa:
De balance:
7.87% (522.73 RUB)
De fondos:
1.74% (111.62 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GZZ5
|11
|RMZ5
|7
|RMH6
|6
|GZH6
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GZZ5
|4
|RMZ5
|2
|RMH6
|-3
|GZH6
|-6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GZZ5
|230
|RMZ5
|70
|RMH6
|-120
|GZH6
|-334
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +198.58 RUB
Peor transacción: -241 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +369.17 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -363.20 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Интрадейные позиции, работает в течении одного дня по основа-полагающему тренду.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-3%
0
0
USD
USD
6.1K
RUB
RUB
5
88%
27
48%
36%
0.90
-6.41
RUB
RUB
8%
1:1