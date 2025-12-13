信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Daily
Andrey Azatskiy

Daily

Andrey Azatskiy
0条评论
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -3%
FINAM-AO
1:1
  • 成长
  • 投资组合总值
  • 净值
  • 投资组合
  • 提取
交易:
27
盈利交易:
13 (48.14%)
亏损交易:
14 (51.85%)
最好交易:
198.58 RUB
最差交易:
-241.00 RUB
毛利:
1 579.23 RUB (1 319 pips)
毛利亏损:
-1 752.29 RUB (1 473 pips)
最大连续赢利:
3 (369.17 RUB)
最大连续盈利:
369.17 RUB (3)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
35.58%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.33
长期交易:
17 (62.96%)
短期交易:
10 (37.04%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-6.41 RUB
平均利润:
121.48 RUB
平均损失:
-125.16 RUB
最大连续失误:
4 (-363.20 RUB)
最大连续亏损:
-441.42 RUB (3)
每月增长:
-2.76%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
291.42 RUB
最大值:
522.73 RUB (7.76%)
相对跌幅:
结余:
7.87% (522.73 RUB)
净值:
1.74% (111.62 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GZZ5 11
RMZ5 7
RMH6 6
GZH6 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GZZ5 4
RMZ5 2
RMH6 -3
GZH6 -6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GZZ5 230
RMZ5 70
RMH6 -120
GZH6 -334
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +198.58 RUB
最差交易: -241 RUB
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +369.17 RUB
最大连续亏损: -363.20 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Интрадейные позиции, работает в течении одного дня по основа-полагающему тренду.
没有评论
2025.12.30 10:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 18:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 18:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Daily
每月30 USD
-3%
0
0
USD
6.1K
RUB
5
88%
27
48%
36%
0.90
-6.41
RUB
8%
1:1
