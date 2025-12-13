- 成长
- 投资组合总值
- 净值
- 投资组合
- 提取
交易:
27
盈利交易:
13 (48.14%)
亏损交易:
14 (51.85%)
最好交易:
198.58 RUB
最差交易:
-241.00 RUB
毛利:
1 579.23 RUB (1 319 pips)
毛利亏损:
-1 752.29 RUB (1 473 pips)
最大连续赢利:
3 (369.17 RUB)
最大连续盈利:
369.17 RUB (3)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
35.58%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.33
长期交易:
17 (62.96%)
短期交易:
10 (37.04%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-6.41 RUB
平均利润:
121.48 RUB
平均损失:
-125.16 RUB
最大连续失误:
4 (-363.20 RUB)
最大连续亏损:
-441.42 RUB (3)
每月增长:
-2.76%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
291.42 RUB
最大值:
522.73 RUB (7.76%)
相对跌幅:
结余:
7.87% (522.73 RUB)
净值:
1.74% (111.62 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GZZ5
|11
|RMZ5
|7
|RMH6
|6
|GZH6
|3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GZZ5
|4
|RMZ5
|2
|RMH6
|-3
|GZH6
|-6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GZZ5
|230
|RMZ5
|70
|RMH6
|-120
|GZH6
|-334
- 入金加载
- 提取
最好交易: +198.58 RUB
最差交易: -241 RUB
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +369.17 RUB
最大连续亏损: -363.20 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Интрадейные позиции, работает в течении одного дня по основа-полагающему тренду.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
6.1K
RUB
RUB
5
88%
27
48%
36%
0.90
-6.41
RUB
RUB
8%
1:1