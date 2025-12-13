- 成長
- Portfolio Value
- エクイティ
- ポートフォリオ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
13 (48.14%)
損失トレード:
14 (51.85%)
ベストトレード:
198.58 RUB
最悪のトレード:
-241.00 RUB
総利益:
1 579.23 RUB (1 319 pips)
総損失:
-1 752.29 RUB (1 473 pips)
最大連続の勝ち:
3 (369.17 RUB)
最大連続利益:
369.17 RUB (3)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
35.58%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.33
長いトレード:
17 (62.96%)
短いトレード:
10 (37.04%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-6.41 RUB
平均利益:
121.48 RUB
平均損失:
-125.16 RUB
最大連続の負け:
4 (-363.20 RUB)
最大連続損失:
-441.42 RUB (3)
月間成長:
-2.76%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
291.42 RUB
最大の:
522.73 RUB (7.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.87% (522.73 RUB)
エクイティによる:
1.74% (111.62 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GZZ5
|11
|RMZ5
|7
|RMH6
|6
|GZH6
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GZZ5
|4
|RMZ5
|2
|RMH6
|-3
|GZH6
|-6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GZZ5
|230
|RMZ5
|70
|RMH6
|-120
|GZH6
|-334
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +198.58 RUB
最悪のトレード: -241 RUB
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +369.17 RUB
最大連続損失: -363.20 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Интрадейные позиции, работает в течении одного дня по основа-полагающему тренду.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
6.1K
RUB
RUB
5
88%
27
48%
36%
0.90
-6.41
RUB
RUB
8%
1:1