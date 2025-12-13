SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Daily
Andrey Azatskiy

Daily

Andrey Azatskiy
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
FINAM-AO
1:1
Trades:
13
Bénéfice trades:
7 (53.84%)
Perte trades:
6 (46.15%)
Meilleure transaction:
179.17 RUB
Pire transaction:
-241.00 RUB
Bénéfice brut:
919.79 RUB (814 pips)
Perte brute:
-823.70 RUB (694 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (369.17 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
369.17 RUB (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.22
Longs trades:
9 (69.23%)
Courts trades:
4 (30.77%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
7.39 RUB
Bénéfice moyen:
131.40 RUB
Perte moyenne:
-137.28 RUB
Pertes consécutives maximales:
3 (-441.42 RUB)
Perte consécutive maximale:
-441.42 RUB (3)
Croissance mensuelle:
1.53%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
291.42 RUB
Maximal:
441.42 RUB (6.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 RUB)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GZZ5 8
RMZ5 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GZZ5 3
RMZ5 -1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GZZ5 175
RMZ5 -55
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +179.17 RUB
Pire transaction: -241 RUB
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +369.17 RUB
Perte consécutive maximale: -441.42 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Интрадейные позиции, работает в течении одного дня по основа-полагающему тренду.
Aucun avis
