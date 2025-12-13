SinaisSeções
Andrey Azatskiy

Daily

Andrey Azatskiy
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -3%
FINAM-AO
1:1
  • Crescimento
  • Valor do portfólio
  • Capital líquido
  • Portfolio
  • Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
13 (48.14%)
Negociações com perda:
14 (51.85%)
Melhor negociação:
198.58 RUB
Pior negociação:
-241.00 RUB
Lucro bruto:
1 579.23 RUB (1 319 pips)
Perda bruta:
-1 752.29 RUB (1 473 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (369.17 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
369.17 RUB (3)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
35.58%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.33
Negociações longas:
17 (62.96%)
Negociações curtas:
10 (37.04%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-6.41 RUB
Lucro médio:
121.48 RUB
Perda média:
-125.16 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-363.20 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-441.42 RUB (3)
Crescimento mensal:
-2.76%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
291.42 RUB
Máximo:
522.73 RUB (7.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.87% (522.73 RUB)
Pelo Capital Líquido:
1.74% (111.62 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GZZ5 11
RMZ5 7
RMH6 6
GZH6 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GZZ5 4
RMZ5 2
RMH6 -3
GZH6 -6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GZZ5 230
RMZ5 70
RMH6 -120
GZH6 -334
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +198.58 RUB
Pior negociação: -241 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +369.17 RUB
Máxima perda consecutiva: -363.20 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Интрадейные позиции, работает в течении одного дня по основа-полагающему тренду.
Sem comentários
2025.12.30 10:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 18:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 18:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Daily
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
6.1K
RUB
5
88%
27
48%
36%
0.90
-6.41
RUB
8%
1:1
