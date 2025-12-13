- Crescimento
- Valor do portfólio
- Capital líquido
- Portfolio
- Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
13 (48.14%)
Negociações com perda:
14 (51.85%)
Melhor negociação:
198.58 RUB
Pior negociação:
-241.00 RUB
Lucro bruto:
1 579.23 RUB (1 319 pips)
Perda bruta:
-1 752.29 RUB (1 473 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (369.17 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
369.17 RUB (3)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
35.58%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.33
Negociações longas:
17 (62.96%)
Negociações curtas:
10 (37.04%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-6.41 RUB
Lucro médio:
121.48 RUB
Perda média:
-125.16 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-363.20 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-441.42 RUB (3)
Crescimento mensal:
-2.76%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
291.42 RUB
Máximo:
522.73 RUB (7.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.87% (522.73 RUB)
Pelo Capital Líquido:
1.74% (111.62 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GZZ5
|11
|RMZ5
|7
|RMH6
|6
|GZH6
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GZZ5
|4
|RMZ5
|2
|RMH6
|-3
|GZH6
|-6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GZZ5
|230
|RMZ5
|70
|RMH6
|-120
|GZH6
|-334
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +198.58 RUB
Pior negociação: -241 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +369.17 RUB
Máxima perda consecutiva: -363.20 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Интрадейные позиции, работает в течении одного дня по основа-полагающему тренду.
Sem comentários
