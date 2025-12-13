SignaleKategorien
Andrey Azatskiy

Daily

Andrey Azatskiy
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
FINAM-AO
1:1
  • Wachstum
  • Wert des Portfolios
  • Equity
  • Portfolio
  • Rückgang
Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
13 (48.14%)
Verlusttrades:
14 (51.85%)
Bester Trade:
198.58 RUB
Schlechtester Trade:
-241.00 RUB
Bruttoprofit:
1 579.23 RUB (1 319 pips)
Bruttoverlust:
-1 752.29 RUB (1 473 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (369.17 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
369.17 RUB (3)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
35.58%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.33
Long-Positionen:
17 (62.96%)
Short-Positionen:
10 (37.04%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-6.41 RUB
Durchschnittlicher Profit:
121.48 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-125.16 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-363.20 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-441.42 RUB (3)
Wachstum pro Monat :
-2.76%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
291.42 RUB
Maximaler:
522.73 RUB (7.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.87% (522.73 RUB)
Kapital:
1.74% (111.62 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GZZ5 11
RMZ5 7
RMH6 6
GZH6 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GZZ5 4
RMZ5 2
RMH6 -3
GZH6 -6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GZZ5 230
RMZ5 70
RMH6 -120
GZH6 -334
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +198.58 RUB
Schlechtester Trade: -241 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +369.17 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -363.20 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Интрадейные позиции, работает в течении одного дня по основа-полагающему тренду.
Keine Bewertungen
2025.12.30 10:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 18:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 18:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
