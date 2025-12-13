- Wachstum
- Wert des Portfolios
- Equity
- Portfolio
- Rückgang
Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
13 (48.14%)
Verlusttrades:
14 (51.85%)
Bester Trade:
198.58 RUB
Schlechtester Trade:
-241.00 RUB
Bruttoprofit:
1 579.23 RUB (1 319 pips)
Bruttoverlust:
-1 752.29 RUB (1 473 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (369.17 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
369.17 RUB (3)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
35.58%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.33
Long-Positionen:
17 (62.96%)
Short-Positionen:
10 (37.04%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-6.41 RUB
Durchschnittlicher Profit:
121.48 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-125.16 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-363.20 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-441.42 RUB (3)
Wachstum pro Monat :
-2.76%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
291.42 RUB
Maximaler:
522.73 RUB (7.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.87% (522.73 RUB)
Kapital:
1.74% (111.62 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GZZ5
|11
|RMZ5
|7
|RMH6
|6
|GZH6
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GZZ5
|4
|RMZ5
|2
|RMH6
|-3
|GZH6
|-6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GZZ5
|230
|RMZ5
|70
|RMH6
|-120
|GZH6
|-334
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Bester Trade: +198.58 RUB
Schlechtester Trade: -241 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +369.17 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -363.20 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Интрадейные позиции, работает в течении одного дня по основа-полагающему тренду.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-3%
0
0
USD
USD
6.1K
RUB
RUB
5
88%
27
48%
36%
0.90
-6.41
RUB
RUB
8%
1:1