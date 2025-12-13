- Crescita
- Valore del Portafoglio
- Equità
- Portfolio
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
7 (53.84%)
Loss Trade:
6 (46.15%)
Best Trade:
179.17 RUB
Worst Trade:
-241.00 RUB
Profitto lordo:
919.79 RUB (814 pips)
Perdita lorda:
-823.70 RUB (694 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (369.17 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
369.17 RUB (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
9 (69.23%)
Short Trade:
4 (30.77%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
7.39 RUB
Profitto medio:
131.40 RUB
Perdita media:
-137.28 RUB
Massime perdite consecutive:
3 (-441.42 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-441.42 RUB (3)
Crescita mensile:
1.53%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
291.42 RUB
Massimale:
441.42 RUB (6.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GZZ5
|8
|RMZ5
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GZZ5
|3
|RMZ5
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GZZ5
|175
|RMZ5
|-55
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +179.17 RUB
Worst Trade: -241 RUB
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +369.17 RUB
Massima perdita consecutiva: -441.42 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Интрадейные позиции, работает в течении одного дня по основа-полагающему тренду.
Non ci sono recensioni