Andrey Azatskiy

Daily

Andrey Azatskiy
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
FINAM-AO
1:1
  • Прирост
  • Стоимость портфеля
  • Средства
  • Портфель
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
13 (48.14%)
Убыточных трейдов:
14 (51.85%)
Лучший трейд:
198.58 RUB
Худший трейд:
-241.00 RUB
Общая прибыль:
1 579.23 RUB (1 319 pips)
Общий убыток:
-1 752.29 RUB (1 473 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (369.17 RUB)
Макс. прибыль в серии:
369.17 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
34.08%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
17 (62.96%)
Коротких трейдов:
10 (37.04%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-6.41 RUB
Средняя прибыль:
121.48 RUB
Средний убыток:
-125.16 RUB
Макс. серия проигрышей:
4 (-363.20 RUB)
Макс. убыток в серии:
-441.42 RUB (3)
Прирост в месяц:
-2.76%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
291.42 RUB
Максимальная:
522.73 RUB (7.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.87% (522.73 RUB)
По эквити:
1.74% (111.62 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GZZ5 11
RMZ5 7
RMH6 6
GZH6 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GZZ5 4
RMZ5 2
RMH6 -3
GZH6 -6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GZZ5 230
RMZ5 70
RMH6 -120
GZH6 -334
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +198.58 RUB
Худший трейд: -241 RUB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +369.17 RUB
Макс. убыток в серии: -363.20 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Интрадейные позиции, работает в течении одного дня по основа-полагающему тренду.
Нет отзывов
2025.12.30 10:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 18:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 18:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
