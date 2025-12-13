- Прирост
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
13 (48.14%)
Убыточных трейдов:
14 (51.85%)
Лучший трейд:
198.58 RUB
Худший трейд:
-241.00 RUB
Общая прибыль:
1 579.23 RUB (1 319 pips)
Общий убыток:
-1 752.29 RUB (1 473 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (369.17 RUB)
Макс. прибыль в серии:
369.17 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
34.08%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
17 (62.96%)
Коротких трейдов:
10 (37.04%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-6.41 RUB
Средняя прибыль:
121.48 RUB
Средний убыток:
-125.16 RUB
Макс. серия проигрышей:
4 (-363.20 RUB)
Макс. убыток в серии:
-441.42 RUB (3)
Прирост в месяц:
-2.76%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
291.42 RUB
Максимальная:
522.73 RUB (7.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.87% (522.73 RUB)
По эквити:
1.74% (111.62 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GZZ5
|11
|RMZ5
|7
|RMH6
|6
|GZH6
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GZZ5
|4
|RMZ5
|2
|RMH6
|-3
|GZH6
|-6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GZZ5
|230
|RMZ5
|70
|RMH6
|-120
|GZH6
|-334
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Интрадейные позиции, работает в течении одного дня по основа-полагающему тренду.
