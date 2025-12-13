- 성장
- 포트폴리오 가치
- 자본
- 포트폴리오
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
15 (46.87%)
손실 거래:
17 (53.13%)
최고의 거래:
199.00 RUB
최악의 거래:
-241.00 RUB
총 수익:
1 861.23 RUB (1 601 pips)
총 손실:
-2 026.92 RUB (1 694 pips)
연속 최대 이익:
3 (369.17 RUB)
연속 최대 이익:
369.17 RUB (3)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
50.96%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
-0.28
롱(주식매수):
17 (53.13%)
숏(주식차입매도):
15 (46.88%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-5.18 RUB
평균 이익:
124.08 RUB
평균 손실:
-119.23 RUB
연속 최대 손실:
4 (-363.20 RUB)
연속 최대 손실:
-441.42 RUB (3)
월별 성장률:
2.03%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
291.42 RUB
최대한의:
598.36 RUB (8.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.02% (598.36 RUB)
자본금별:
4.66% (292.99 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GZZ5
|11
|RMH6
|8
|RMZ5
|7
|GZH6
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GZZ5
|4
|RMH6
|-6
|RMZ5
|2
|GZH6
|-3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GZZ5
|230
|RMH6
|-215
|RMZ5
|70
|GZH6
|-178
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Интрадейные позиции, работает в течении одного дня по основа-полагающему тренду.
리뷰 없음
