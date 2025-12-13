SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FPM Stream Deck EA
Leonardo Guia Gonzalez

FPM Stream Deck EA

Leonardo Guia Gonzalez
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
572
Kârla kapanan işlemler:
345 (60.31%)
Zararla kapanan işlemler:
227 (39.69%)
En iyi işlem:
1.77 USD
En kötü işlem:
-6.10 USD
Brüt kâr:
64.78 USD (631 360 pips)
Brüt zarar:
-39.80 USD (329 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (7.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.47 USD (8)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
0.03%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
380 (66.43%)
Satış işlemleri:
192 (33.57%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
0.19 USD
Ortalama zarar:
-0.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-4.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.86 USD (14)
Aylık büyüme:
24.96%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.64 USD (11.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.11% (14.64 USD)
Varlığa göre:
0.01% (0.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100 476
US30 85
US500 10
EURUSD.r 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100 25
US30 0
US500 0
EURUSD.r 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100 298K
US30 2.7K
US500 1.3K
EURUSD.r -9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.77 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +7.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
İnceleme yok
2025.12.19 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FPM Stream Deck EA
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
129
USD
4
94%
572
60%
0%
1.62
0.04
USD
11%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.