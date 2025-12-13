- Crescimento
Negociações:
572
Negociações com lucro:
345 (60.31%)
Negociações com perda:
227 (39.69%)
Melhor negociação:
1.77 USD
Pior negociação:
-6.10 USD
Lucro bruto:
64.78 USD (631 360 pips)
Perda bruta:
-39.80 USD (329 310 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (7.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.47 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
0.03%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
1.71
Negociações longas:
380 (66.43%)
Negociações curtas:
192 (33.57%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
0.19 USD
Perda média:
-0.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-4.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.86 USD (14)
Crescimento mensal:
24.96%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
14.64 USD (11.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.11% (14.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.01% (0.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US100
|476
|US30
|85
|US500
|10
|EURUSD.r
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US100
|25
|US30
|0
|US500
|0
|EURUSD.r
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US100
|298K
|US30
|2.7K
|US500
|1.3K
|EURUSD.r
|-9
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.77 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +7.52 USD
Máxima perda consecutiva: -4.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
Sem comentários
