Leonardo Guia Gonzalez

FPM Stream Deck EA

0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 25%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
572
Negociações com lucro:
345 (60.31%)
Negociações com perda:
227 (39.69%)
Melhor negociação:
1.77 USD
Pior negociação:
-6.10 USD
Lucro bruto:
64.78 USD (631 360 pips)
Perda bruta:
-39.80 USD (329 310 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (7.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.47 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
0.03%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
1.71
Negociações longas:
380 (66.43%)
Negociações curtas:
192 (33.57%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
0.19 USD
Perda média:
-0.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-4.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.86 USD (14)
Crescimento mensal:
24.96%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
14.64 USD (11.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.11% (14.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.01% (0.01 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US100 476
US30 85
US500 10
EURUSD.r 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US100 25
US30 0
US500 0
EURUSD.r 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US100 298K
US30 2.7K
US500 1.3K
EURUSD.r -9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.77 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +7.52 USD
Máxima perda consecutiva: -4.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
Sem comentários
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FPM Stream Deck EA
30 USD por mês
25%
0
0
USD
129
USD
4
94%
572
60%
0%
1.62
0.04
USD
11%
1:500
