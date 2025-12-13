SegnaliSezioni
Leonardo Guia Gonzalez

FPM Stream Deck EA

Leonardo Guia Gonzalez
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
572
Profit Trade:
345 (60.31%)
Loss Trade:
227 (39.69%)
Best Trade:
1.77 USD
Worst Trade:
-6.10 USD
Profitto lordo:
64.78 USD (631 360 pips)
Perdita lorda:
-39.80 USD (329 310 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (7.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.47 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.03%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
380 (66.43%)
Short Trade:
192 (33.57%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
0.19 USD
Perdita media:
-0.18 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-4.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.86 USD (14)
Crescita mensile:
24.96%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.64 USD (11.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.11% (14.64 USD)
Per equità:
0.01% (0.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100 476
US30 85
US500 10
EURUSD.r 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100 25
US30 0
US500 0
EURUSD.r 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100 298K
US30 2.7K
US500 1.3K
EURUSD.r -9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.77 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +7.52 USD
Massima perdita consecutiva: -4.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
Non ci sono recensioni
2025.12.19 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
