- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
572
Profit Trade:
345 (60.31%)
Loss Trade:
227 (39.69%)
Best Trade:
1.77 USD
Worst Trade:
-6.10 USD
Profitto lordo:
64.78 USD (631 360 pips)
Perdita lorda:
-39.80 USD (329 310 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (7.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.47 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.03%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
380 (66.43%)
Short Trade:
192 (33.57%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
0.19 USD
Perdita media:
-0.18 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-4.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.86 USD (14)
Crescita mensile:
24.96%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.64 USD (11.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.11% (14.64 USD)
Per equità:
0.01% (0.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100
|476
|US30
|85
|US500
|10
|EURUSD.r
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100
|25
|US30
|0
|US500
|0
|EURUSD.r
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100
|298K
|US30
|2.7K
|US500
|1.3K
|EURUSD.r
|-9
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.77 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +7.52 USD
Massima perdita consecutiva: -4.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
25%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
4
94%
572
60%
0%
1.62
0.04
USD
USD
11%
1:500