- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
572
Gewinntrades:
345 (60.31%)
Verlusttrades:
227 (39.69%)
Bester Trade:
1.77 USD
Schlechtester Trade:
-6.10 USD
Bruttoprofit:
64.78 USD (631 360 pips)
Bruttoverlust:
-39.80 USD (329 310 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
48 (7.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.47 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
0.03%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
1.71
Long-Positionen:
380 (66.43%)
Short-Positionen:
192 (33.57%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-4.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.86 USD (14)
Wachstum pro Monat :
24.96%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
14.64 USD (11.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.11% (14.64 USD)
Kapital:
0.01% (0.01 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US100
|476
|US30
|85
|US500
|10
|EURUSD.r
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US100
|25
|US30
|0
|US500
|0
|EURUSD.r
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US100
|298K
|US30
|2.7K
|US500
|1.3K
|EURUSD.r
|-9
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
25%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
4
94%
572
60%
0%
1.62
0.04
USD
USD
11%
1:500