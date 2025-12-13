SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / FPM Stream Deck EA
Leonardo Guia Gonzalez

FPM Stream Deck EA

Leonardo Guia Gonzalez
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 25%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
572
Gewinntrades:
345 (60.31%)
Verlusttrades:
227 (39.69%)
Bester Trade:
1.77 USD
Schlechtester Trade:
-6.10 USD
Bruttoprofit:
64.78 USD (631 360 pips)
Bruttoverlust:
-39.80 USD (329 310 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
48 (7.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.47 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
0.03%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
1.71
Long-Positionen:
380 (66.43%)
Short-Positionen:
192 (33.57%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-4.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.86 USD (14)
Wachstum pro Monat :
24.96%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
14.64 USD (11.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.11% (14.64 USD)
Kapital:
0.01% (0.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US100 476
US30 85
US500 10
EURUSD.r 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US100 25
US30 0
US500 0
EURUSD.r 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US100 298K
US30 2.7K
US500 1.3K
EURUSD.r -9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.77 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
Keine Bewertungen
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
FPM Stream Deck EA
30 USD pro Monat
25%
0
0
USD
129
USD
4
94%
572
60%
0%
1.62
0.04
USD
11%
1:500
