Leonardo Guia Gonzalez

FPM Stream Deck EA

0 리뷰
안정성
7
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 31%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
654
이익 거래:
410 (62.69%)
손실 거래:
244 (37.31%)
최고의 거래:
3.34 USD
최악의 거래:
-6.10 USD
총 수익:
92.40 USD (755 630 pips)
총 손실:
-42.42 USD (336 494 pips)
연속 최대 이익:
48 (7.52 USD)
연속 최대 이익:
14.20 USD (20)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
0.03%
최대 입금량:
6.34%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
68
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
3.41
롱(주식매수):
462 (70.64%)
숏(주식차입매도):
192 (29.36%)
수익 요인:
2.18
기대수익:
0.08 USD
평균 이익:
0.23 USD
평균 손실:
-0.17 USD
연속 최대 손실:
18 (-4.41 USD)
연속 최대 손실:
-9.86 USD (14)
월별 성장률:
7.96%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
14.64 USD (11.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.11% (14.64 USD)
자본금별:
0.28% (2.77 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US100 514
US30 99
US500 31
GER40 9
EURUSD.r 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US100 31
US30 3
US500 11
GER40 4
EURUSD.r 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US100 363K
US30 34K
US500 19K
GER40 3.8K
EURUSD.r -9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3.34 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +7.52 USD
연속 최대 손실: -4.41 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.