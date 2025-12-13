- 자본
- 축소
트레이드:
654
이익 거래:
410 (62.69%)
손실 거래:
244 (37.31%)
최고의 거래:
3.34 USD
최악의 거래:
-6.10 USD
총 수익:
92.40 USD (755 630 pips)
총 손실:
-42.42 USD (336 494 pips)
연속 최대 이익:
48 (7.52 USD)
연속 최대 이익:
14.20 USD (20)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
0.03%
최대 입금량:
6.34%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
68
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
3.41
롱(주식매수):
462 (70.64%)
숏(주식차입매도):
192 (29.36%)
수익 요인:
2.18
기대수익:
0.08 USD
평균 이익:
0.23 USD
평균 손실:
-0.17 USD
연속 최대 손실:
18 (-4.41 USD)
연속 최대 손실:
-9.86 USD (14)
월별 성장률:
7.96%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
14.64 USD (11.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.11% (14.64 USD)
자본금별:
0.28% (2.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US100
|514
|US30
|99
|US500
|31
|GER40
|9
|EURUSD.r
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US100
|31
|US30
|3
|US500
|11
|GER40
|4
|EURUSD.r
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US100
|363K
|US30
|34K
|US500
|19K
|GER40
|3.8K
|EURUSD.r
|-9
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.34 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +7.52 USD
연속 최대 손실: -4.41 USD
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
31%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
7
94%
654
62%
0%
2.17
0.08
USD
USD
11%
1:500