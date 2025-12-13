SeñalesSecciones
Leonardo Guia Gonzalez

FPM Stream Deck EA

0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 25%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
572
Transacciones Rentables:
345 (60.31%)
Transacciones Irrentables:
227 (39.69%)
Mejor transacción:
1.77 USD
Peor transacción:
-6.10 USD
Beneficio Bruto:
64.78 USD (631 360 pips)
Pérdidas Brutas:
-39.80 USD (329 310 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
48 (7.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.47 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
0.03%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
1.71
Transacciones Largas:
380 (66.43%)
Transacciones Cortas:
192 (33.57%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
0.19 USD
Pérdidas medias:
-0.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-4.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.86 USD (14)
Crecimiento al mes:
24.96%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
14.64 USD (11.11%)
Reducción relativa:
De balance:
11.11% (14.64 USD)
De fondos:
0.01% (0.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US100 476
US30 85
US500 10
EURUSD.r 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US100 25
US30 0
US500 0
EURUSD.r 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US100 298K
US30 2.7K
US500 1.3K
EURUSD.r -9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
No hay comentarios
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FPM Stream Deck EA
25%
0
0
USD
129
USD
4
94%
572
60%
0%
1.62
0.04
USD
11%
1:500
