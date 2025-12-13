- Incremento
Total de Trades:
572
Transacciones Rentables:
345 (60.31%)
Transacciones Irrentables:
227 (39.69%)
Mejor transacción:
1.77 USD
Peor transacción:
-6.10 USD
Beneficio Bruto:
64.78 USD (631 360 pips)
Pérdidas Brutas:
-39.80 USD (329 310 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
48 (7.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.47 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
0.03%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
1.71
Transacciones Largas:
380 (66.43%)
Transacciones Cortas:
192 (33.57%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
0.19 USD
Pérdidas medias:
-0.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-4.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.86 USD (14)
Crecimiento al mes:
24.96%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
14.64 USD (11.11%)
Reducción relativa:
De balance:
11.11% (14.64 USD)
De fondos:
0.01% (0.01 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US100
|476
|US30
|85
|US500
|10
|EURUSD.r
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US100
|25
|US30
|0
|US500
|0
|EURUSD.r
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US100
|298K
|US30
|2.7K
|US500
|1.3K
|EURUSD.r
|-9
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Mejor transacción: +1.77 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +7.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.41 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
No hay comentarios
