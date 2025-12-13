シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FPM Stream Deck EA
Leonardo Guia Gonzalez

FPM Stream Deck EA

Leonardo Guia Gonzalez
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 25%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
572
利益トレード:
345 (60.31%)
損失トレード:
227 (39.69%)
ベストトレード:
1.77 USD
最悪のトレード:
-6.10 USD
総利益:
64.78 USD (631 360 pips)
総損失:
-39.80 USD (329 310 pips)
最大連続の勝ち:
48 (7.52 USD)
最大連続利益:
11.47 USD (8)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
0.03%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
1.71
長いトレード:
380 (66.43%)
短いトレード:
192 (33.57%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
0.19 USD
平均損失:
-0.18 USD
最大連続の負け:
18 (-4.41 USD)
最大連続損失:
-9.86 USD (14)
月間成長:
24.96%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
14.64 USD (11.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.11% (14.64 USD)
エクイティによる:
0.01% (0.01 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US100 476
US30 85
US500 10
EURUSD.r 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US100 25
US30 0
US500 0
EURUSD.r 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US100 298K
US30 2.7K
US500 1.3K
EURUSD.r -9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.77 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +7.52 USD
最大連続損失: -4.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
レビューなし
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
