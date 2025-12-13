- 成長
トレード:
572
利益トレード:
345 (60.31%)
損失トレード:
227 (39.69%)
ベストトレード:
1.77 USD
最悪のトレード:
-6.10 USD
総利益:
64.78 USD (631 360 pips)
総損失:
-39.80 USD (329 310 pips)
最大連続の勝ち:
48 (7.52 USD)
最大連続利益:
11.47 USD (8)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
0.03%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
1.71
長いトレード:
380 (66.43%)
短いトレード:
192 (33.57%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
0.19 USD
平均損失:
-0.18 USD
最大連続の負け:
18 (-4.41 USD)
最大連続損失:
-9.86 USD (14)
月間成長:
24.96%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
14.64 USD (11.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.11% (14.64 USD)
エクイティによる:
0.01% (0.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US100
|476
|US30
|85
|US500
|10
|EURUSD.r
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US100
|25
|US30
|0
|US500
|0
|EURUSD.r
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US100
|298K
|US30
|2.7K
|US500
|1.3K
|EURUSD.r
|-9
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
