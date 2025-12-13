- Прирост
Всего трейдов:
572
Прибыльных трейдов:
345 (60.31%)
Убыточных трейдов:
227 (39.69%)
Лучший трейд:
1.77 USD
Худший трейд:
-6.10 USD
Общая прибыль:
64.78 USD (631 360 pips)
Общий убыток:
-39.80 USD (329 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (7.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.47 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
0.03%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
1.71
Длинных трейдов:
380 (66.43%)
Коротких трейдов:
192 (33.57%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
0.19 USD
Средний убыток:
-0.18 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-4.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.86 USD (14)
Прирост в месяц:
24.96%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14.64 USD (11.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.11% (14.64 USD)
По эквити:
0.01% (0.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US100
|476
|US30
|85
|US500
|10
|EURUSD.r
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US100
|25
|US30
|0
|US500
|0
|EURUSD.r
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US100
|298K
|US30
|2.7K
|US500
|1.3K
|EURUSD.r
|-9
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +1.77 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +7.52 USD
Макс. убыток в серии: -4.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
Нет отзывов
