SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FPM Stream Deck EA
Leonardo Guia Gonzalez

FPM Stream Deck EA

Leonardo Guia Gonzalez
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
572
Bénéfice trades:
345 (60.31%)
Perte trades:
227 (39.69%)
Meilleure transaction:
1.77 USD
Pire transaction:
-6.10 USD
Bénéfice brut:
64.78 USD (631 360 pips)
Perte brute:
-39.80 USD (329 310 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (7.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.47 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
0.03%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
1.71
Longs trades:
380 (66.43%)
Courts trades:
192 (33.57%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
0.19 USD
Perte moyenne:
-0.18 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-4.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.86 USD (14)
Croissance mensuelle:
24.96%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
14.64 USD (11.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.11% (14.64 USD)
Par fonds propres:
0.01% (0.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100 476
US30 85
US500 10
EURUSD.r 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100 25
US30 0
US500 0
EURUSD.r 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100 298K
US30 2.7K
US500 1.3K
EURUSD.r -9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.77 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +7.52 USD
Perte consécutive maximale: -4.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
Aucun avis
2025.12.19 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FPM Stream Deck EA
30 USD par mois
25%
0
0
USD
129
USD
4
94%
572
60%
0%
1.62
0.04
USD
11%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.