交易:
572
盈利交易:
345 (60.31%)
亏损交易:
227 (39.69%)
最好交易:
1.77 USD
最差交易:
-6.10 USD
毛利:
64.78 USD (631 360 pips)
毛利亏损:
-39.80 USD (329 310 pips)
最大连续赢利:
48 (7.52 USD)
最大连续盈利:
11.47 USD (8)
夏普比率:
0.12
交易活动:
0.03%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
1.71
长期交易:
380 (66.43%)
短期交易:
192 (33.57%)
利润因子:
1.63
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
0.19 USD
平均损失:
-0.18 USD
最大连续失误:
18 (-4.41 USD)
最大连续亏损:
-9.86 USD (14)
每月增长:
24.96%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
14.64 USD (11.11%)
相对跌幅:
结余:
11.11% (14.64 USD)
净值:
0.01% (0.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US100
|476
|US30
|85
|US500
|10
|EURUSD.r
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US100
|25
|US30
|0
|US500
|0
|EURUSD.r
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US100
|298K
|US30
|2.7K
|US500
|1.3K
|EURUSD.r
|-9
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.77 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +7.52 USD
最大连续亏损: -4.41 USD
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
4
94%
572
60%
0%
1.62
0.04
USD
USD
11%
1:500