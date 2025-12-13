信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FPM Stream Deck EA
Leonardo Guia Gonzalez

FPM Stream Deck EA

Leonardo Guia Gonzalez
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 25%
FPMarketsLLC-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
572
盈利交易:
345 (60.31%)
亏损交易:
227 (39.69%)
最好交易:
1.77 USD
最差交易:
-6.10 USD
毛利:
64.78 USD (631 360 pips)
毛利亏损:
-39.80 USD (329 310 pips)
最大连续赢利:
48 (7.52 USD)
最大连续盈利:
11.47 USD (8)
夏普比率:
0.12
交易活动:
0.03%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
1.71
长期交易:
380 (66.43%)
短期交易:
192 (33.57%)
利润因子:
1.63
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
0.19 USD
平均损失:
-0.18 USD
最大连续失误:
18 (-4.41 USD)
最大连续亏损:
-9.86 USD (14)
每月增长:
24.96%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
14.64 USD (11.11%)
相对跌幅:
结余:
11.11% (14.64 USD)
净值:
0.01% (0.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US100 476
US30 85
US500 10
EURUSD.r 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US100 25
US30 0
US500 0
EURUSD.r 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US100 298K
US30 2.7K
US500 1.3K
EURUSD.r -9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.77 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +7.52 USD
最大连续亏损: -4.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
查看详细统计，请 登录 或者 注册
El Stream Deck EA es usado para abrir operaciones con alta rapidez y precision
没有评论
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FPM Stream Deck EA
每月30 USD
25%
0
0
USD
129
USD
4
94%
572
60%
0%
1.62
0.04
USD
11%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载