Sinyaller / MetaTrader 5 / AUDCAD low risk
Tri Nam Kieu

AUDCAD low risk

Tri Nam Kieu
0 inceleme
41 hafta
0 / 0 USD
0%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
60 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (25.00%)
En iyi işlem:
87.53 USD
En kötü işlem:
-27.55 USD
Brüt kâr:
801.25 USD (28 023 pips)
Brüt zarar:
-189.26 USD (6 783 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (167.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
167.18 USD (14)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
11.84
Alış işlemleri:
38 (47.50%)
Satış işlemleri:
42 (52.50%)
Kâr faktörü:
4.23
Beklenen getiri:
7.65 USD
Ortalama kâr:
13.35 USD
Ortalama zarar:
-9.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.37 USD (2)
Aylık büyüme:
0.10%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.21 USD
Maksimum:
51.68 USD (0.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.04% (3.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 612
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +87.53 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +167.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 8
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.52 × 270
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.22 × 542
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 333
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.97 × 30
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.18 × 278
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
KuberaCapitalMarkets-Server
6.23 × 254
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
15 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.13 01:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
