- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
60 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (25.00%)
En iyi işlem:
87.53 USD
En kötü işlem:
-27.55 USD
Brüt kâr:
801.25 USD (28 023 pips)
Brüt zarar:
-189.26 USD (6 783 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (167.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
167.18 USD (14)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
11.84
Alış işlemleri:
38 (47.50%)
Satış işlemleri:
42 (52.50%)
Kâr faktörü:
4.23
Beklenen getiri:
7.65 USD
Ortalama kâr:
13.35 USD
Ortalama zarar:
-9.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.37 USD (2)
Aylık büyüme:
0.10%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.21 USD
Maksimum:
51.68 USD (0.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.04% (3.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|612
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +87.53 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +167.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 8
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.52 × 270
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.22 × 542
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 333
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.97 × 30
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.18 × 278
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.23 × 254
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
