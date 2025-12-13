- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
82
盈利交易:
61 (74.39%)
亏损交易:
21 (25.61%)
最好交易:
87.53 USD
最差交易:
-27.55 USD
毛利:
819.18 USD (28 510 pips)
毛利亏损:
-193.75 USD (6 976 pips)
最大连续赢利:
14 (167.18 USD)
最大连续盈利:
167.18 USD (14)
夏普比率:
0.55
交易活动:
95.04%
最大入金加载:
1.77%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
12.10
长期交易:
40 (48.78%)
短期交易:
42 (51.22%)
利润因子:
4.23
预期回报:
7.63 USD
平均利润:
13.43 USD
平均损失:
-9.23 USD
最大连续失误:
3 (-27.05 USD)
最大连续亏损:
-49.37 USD (2)
每月增长:
0.14%
年度预测:
1.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.21 USD
最大值:
51.68 USD (0.51%)
相对跌幅:
结余:
0.51% (51.68 USD)
净值:
0.26% (25.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|626
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|22K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +87.53 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +167.18 USD
最大连续亏损: -27.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NeotechFinancialServices-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 8
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.53 × 296
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.22 × 542
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 333
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.97 × 30
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.06 × 313
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.23 × 254
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
没有评论
