Tri Nam Kieu

AUDCAD low risk

Tri Nam Kieu
0 avis
41 semaines
0 / 0 USD
0%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
80
Bénéfice trades:
60 (75.00%)
Perte trades:
20 (25.00%)
Meilleure transaction:
87.53 USD
Pire transaction:
-27.55 USD
Bénéfice brut:
801.25 USD (28 023 pips)
Perte brute:
-189.26 USD (6 783 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (167.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
167.18 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.55
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.66%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
11.84
Longs trades:
38 (47.50%)
Courts trades:
42 (52.50%)
Facteur de profit:
4.23
Rendement attendu:
7.65 USD
Bénéfice moyen:
13.35 USD
Perte moyenne:
-9.46 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-27.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-49.37 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.10%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.21 USD
Maximal:
51.68 USD (0.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.04% (3.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 612
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 21K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +87.53 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +167.18 USD
Perte consécutive maximale: -27.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 8
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.52 × 270
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.22 × 542
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 333
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.97 × 30
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.18 × 278
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
KuberaCapitalMarkets-Server
6.23 × 254
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
Aucun avis
2025.12.13 01:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
