- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
60 (75.00%)
Loss Trade:
20 (25.00%)
Best Trade:
87.53 USD
Worst Trade:
-27.55 USD
Profitto lordo:
801.25 USD (28 023 pips)
Perdita lorda:
-189.26 USD (6 783 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (167.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.18 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
11.84
Long Trade:
38 (47.50%)
Short Trade:
42 (52.50%)
Fattore di profitto:
4.23
Profitto previsto:
7.65 USD
Profitto medio:
13.35 USD
Perdita media:
-9.46 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.37 USD (2)
Crescita mensile:
0.10%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 USD
Massimale:
51.68 USD (0.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.04% (3.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|612
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +87.53 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +167.18 USD
Massima perdita consecutiva: -27.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 8
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.52 × 270
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.22 × 542
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 333
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.97 × 30
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.18 × 278
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.23 × 254
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
15 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni