Segnali / MetaTrader 5 / AUDCAD low risk
Tri Nam Kieu

AUDCAD low risk

Tri Nam Kieu
0 recensioni
41 settimane
0 / 0 USD
0%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
60 (75.00%)
Loss Trade:
20 (25.00%)
Best Trade:
87.53 USD
Worst Trade:
-27.55 USD
Profitto lordo:
801.25 USD (28 023 pips)
Perdita lorda:
-189.26 USD (6 783 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (167.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.18 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
11.84
Long Trade:
38 (47.50%)
Short Trade:
42 (52.50%)
Fattore di profitto:
4.23
Profitto previsto:
7.65 USD
Profitto medio:
13.35 USD
Perdita media:
-9.46 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.37 USD (2)
Crescita mensile:
0.10%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 USD
Massimale:
51.68 USD (0.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.04% (3.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 612
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +87.53 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +167.18 USD
Massima perdita consecutiva: -27.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 8
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.52 × 270
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.22 × 542
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 333
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.97 × 30
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.18 × 278
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
KuberaCapitalMarkets-Server
6.23 × 254
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
15 più
2025.12.13 01:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
