- 자본
- 축소
트레이드:
82
이익 거래:
61 (74.39%)
손실 거래:
21 (25.61%)
최고의 거래:
87.53 USD
최악의 거래:
-27.55 USD
총 수익:
819.18 USD (28 510 pips)
총 손실:
-194.10 USD (6 976 pips)
연속 최대 이익:
14 (167.18 USD)
연속 최대 이익:
167.18 USD (14)
샤프 비율:
0.55
거래 활동:
97.05%
최대 입금량:
1.80%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
12.10
롱(주식매수):
40 (48.78%)
숏(주식차입매도):
42 (51.22%)
수익 요인:
4.22
기대수익:
7.62 USD
평균 이익:
13.43 USD
평균 손실:
-9.24 USD
연속 최대 손실:
3 (-27.05 USD)
연속 최대 손실:
-49.37 USD (2)
월별 성장률:
0.21%
연간 예측:
1.65%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.21 USD
최대한의:
51.68 USD (0.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.51% (51.68 USD)
자본금별:
0.69% (69.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|626
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|22K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +87.53 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +167.18 USD
연속 최대 손실: -27.05 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NeotechFinancialServices-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 8
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.53 × 312
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.22 × 542
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 333
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.97 × 30
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.02 × 342
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.23 × 254
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
6%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
43
100%
82
74%
97%
4.22
7.62
USD
USD
1%
1:30