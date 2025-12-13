SinaisSeções
Tri Nam Kieu

AUDCAD low risk

Tri Nam Kieu
0 comentários
Confiabilidade
43 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 6%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
61 (74.39%)
Negociações com perda:
21 (25.61%)
Melhor negociação:
87.53 USD
Pior negociação:
-27.55 USD
Lucro bruto:
819.18 USD (28 510 pips)
Perda bruta:
-193.75 USD (6 976 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (167.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
167.18 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
95.04%
Depósito máximo carregado:
1.77%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
12.10
Negociações longas:
40 (48.78%)
Negociações curtas:
42 (51.22%)
Fator de lucro:
4.23
Valor esperado:
7.63 USD
Lucro médio:
13.43 USD
Perda média:
-9.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-27.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.37 USD (2)
Crescimento mensal:
0.14%
Previsão anual:
1.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.21 USD
Máximo:
51.68 USD (0.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.51% (51.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.26% (25.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 626
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 22K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +87.53 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +167.18 USD
Máxima perda consecutiva: -27.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 8
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.53 × 296
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.22 × 542
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 333
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.97 × 30
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.06 × 313
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
KuberaCapitalMarkets-Server
6.23 × 254
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
15 mais ...
Sem comentários
2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 01:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
