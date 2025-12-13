- Crescimento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
61 (74.39%)
Negociações com perda:
21 (25.61%)
Melhor negociação:
87.53 USD
Pior negociação:
-27.55 USD
Lucro bruto:
819.18 USD (28 510 pips)
Perda bruta:
-193.75 USD (6 976 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (167.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
167.18 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
95.04%
Depósito máximo carregado:
1.77%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
12.10
Negociações longas:
40 (48.78%)
Negociações curtas:
42 (51.22%)
Fator de lucro:
4.23
Valor esperado:
7.63 USD
Lucro médio:
13.43 USD
Perda média:
-9.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-27.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.37 USD (2)
Crescimento mensal:
0.14%
Previsão anual:
1.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.21 USD
Máximo:
51.68 USD (0.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.51% (51.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.26% (25.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|626
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|22K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 8
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.53 × 296
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.22 × 542
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 333
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.97 × 30
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.06 × 313
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.23 × 254
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
