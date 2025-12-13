SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / AUDCAD low risk
Tri Nam Kieu

AUDCAD low risk

Tri Nam Kieu
0 comentarios
Fiabilidad
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 6%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
82
Transacciones Rentables:
61 (74.39%)
Transacciones Irrentables:
21 (25.61%)
Mejor transacción:
87.53 USD
Peor transacción:
-27.55 USD
Beneficio Bruto:
819.18 USD (28 510 pips)
Pérdidas Brutas:
-193.75 USD (6 976 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (167.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
167.18 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.55
Actividad comercial:
95.04%
Carga máxima del depósito:
1.77%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
12.10
Transacciones Largas:
40 (48.78%)
Transacciones Cortas:
42 (51.22%)
Factor de Beneficio:
4.23
Beneficio Esperado:
7.63 USD
Beneficio medio:
13.43 USD
Pérdidas medias:
-9.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-27.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.37 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.14%
Pronóstico anual:
1.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.21 USD
Máxima:
51.68 USD (0.51%)
Reducción relativa:
De balance:
0.51% (51.68 USD)
De fondos:
0.26% (25.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 626
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 22K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +87.53 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +167.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.05 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NeotechFinancialServices-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 8
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.53 × 296
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.22 × 542
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 333
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.97 × 30
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.06 × 313
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
KuberaCapitalMarkets-Server
6.23 × 254
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
otros 15...
No hay comentarios
2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 01:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AUDCAD low risk
30 USD al mes
6%
0
0
USD
10K
USD
43
100%
82
74%
95%
4.22
7.63
USD
1%
1:30
Copiar

