Total de Trades:
82
Transacciones Rentables:
61 (74.39%)
Transacciones Irrentables:
21 (25.61%)
Mejor transacción:
87.53 USD
Peor transacción:
-27.55 USD
Beneficio Bruto:
819.18 USD (28 510 pips)
Pérdidas Brutas:
-193.75 USD (6 976 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (167.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
167.18 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.55
Actividad comercial:
95.04%
Carga máxima del depósito:
1.77%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
12.10
Transacciones Largas:
40 (48.78%)
Transacciones Cortas:
42 (51.22%)
Factor de Beneficio:
4.23
Beneficio Esperado:
7.63 USD
Beneficio medio:
13.43 USD
Pérdidas medias:
-9.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-27.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.37 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.14%
Pronóstico anual:
1.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.21 USD
Máxima:
51.68 USD (0.51%)
Reducción relativa:
De balance:
0.51% (51.68 USD)
De fondos:
0.26% (25.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|626
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|22K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NeotechFinancialServices-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 8
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.53 × 296
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.22 × 542
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 333
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.97 × 30
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.06 × 313
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.23 × 254
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
