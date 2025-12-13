SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AUDCAD low risk
Tri Nam Kieu

AUDCAD low risk

Tri Nam Kieu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
43 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
82
Gewinntrades:
61 (74.39%)
Verlusttrades:
21 (25.61%)
Bester Trade:
87.53 USD
Schlechtester Trade:
-27.55 USD
Bruttoprofit:
819.18 USD (28 510 pips)
Bruttoverlust:
-193.75 USD (6 976 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (167.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
167.18 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.55
Trading-Aktivität:
95.04%
Max deposit load:
1.77%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
12.10
Long-Positionen:
40 (48.78%)
Short-Positionen:
42 (51.22%)
Profit-Faktor:
4.23
Mathematische Gewinnerwartung:
7.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-27.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-49.37 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.14%
Jahresprognose:
1.65%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.21 USD
Maximaler:
51.68 USD (0.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.51% (51.68 USD)
Kapital:
0.26% (25.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 626
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 22K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +87.53 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +167.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NeotechFinancialServices-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 8
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.53 × 296
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.22 × 542
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 333
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.97 × 30
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.07 × 316
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
KuberaCapitalMarkets-Server
6.23 × 254
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
noch 15 ...
Keine Bewertungen
2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 01:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Kopieren

