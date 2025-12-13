- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
61 (74.39%)
Убыточных трейдов:
21 (25.61%)
Лучший трейд:
87.53 USD
Худший трейд:
-27.55 USD
Общая прибыль:
819.18 USD (28 510 pips)
Общий убыток:
-193.75 USD (6 976 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (167.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
167.18 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
94.04%
Макс. загрузка депозита:
1.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
12.10
Длинных трейдов:
40 (48.78%)
Коротких трейдов:
42 (51.22%)
Профит фактор:
4.23
Мат. ожидание:
7.63 USD
Средняя прибыль:
13.43 USD
Средний убыток:
-9.23 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-27.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.37 USD (2)
Прирост в месяц:
0.14%
Годовой прогноз:
1.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.21 USD
Максимальная:
51.68 USD (0.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.51% (51.68 USD)
По эквити:
0.26% (25.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|626
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|22K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +87.53 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +167.18 USD
Макс. убыток в серии: -27.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 8
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.53 × 296
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.22 × 542
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 333
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.97 × 30
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.06 × 313
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.23 × 254
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
еще 15...
Нет отзывов
