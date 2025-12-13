СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AUDCAD low risk
Tri Nam Kieu

AUDCAD low risk

Tri Nam Kieu
0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
61 (74.39%)
Убыточных трейдов:
21 (25.61%)
Лучший трейд:
87.53 USD
Худший трейд:
-27.55 USD
Общая прибыль:
819.18 USD (28 510 pips)
Общий убыток:
-193.75 USD (6 976 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (167.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
167.18 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
94.04%
Макс. загрузка депозита:
1.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
12.10
Длинных трейдов:
40 (48.78%)
Коротких трейдов:
42 (51.22%)
Профит фактор:
4.23
Мат. ожидание:
7.63 USD
Средняя прибыль:
13.43 USD
Средний убыток:
-9.23 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-27.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.37 USD (2)
Прирост в месяц:
0.14%
Годовой прогноз:
1.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.21 USD
Максимальная:
51.68 USD (0.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.51% (51.68 USD)
По эквити:
0.26% (25.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 626
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 22K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +87.53 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +167.18 USD
Макс. убыток в серии: -27.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 8
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.53 × 296
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.22 × 542
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 333
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.97 × 30
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.06 × 313
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
KuberaCapitalMarkets-Server
6.23 × 254
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
еще 15...
Нет отзывов
2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 01:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.