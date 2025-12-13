シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AUDCAD low risk
Tri Nam Kieu

AUDCAD low risk

Tri Nam Kieu
レビュー0件
信頼性
43週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 6%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
82
利益トレード:
61 (74.39%)
損失トレード:
21 (25.61%)
ベストトレード:
87.53 USD
最悪のトレード:
-27.55 USD
総利益:
819.18 USD (28 510 pips)
総損失:
-193.75 USD (6 976 pips)
最大連続の勝ち:
14 (167.18 USD)
最大連続利益:
167.18 USD (14)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
95.04%
最大入金額:
1.77%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
12.10
長いトレード:
40 (48.78%)
短いトレード:
42 (51.22%)
プロフィットファクター:
4.23
期待されたペイオフ:
7.63 USD
平均利益:
13.43 USD
平均損失:
-9.23 USD
最大連続の負け:
3 (-27.05 USD)
最大連続損失:
-49.37 USD (2)
月間成長:
0.14%
年間予想:
1.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.21 USD
最大の:
51.68 USD (0.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.51% (51.68 USD)
エクイティによる:
0.26% (25.64 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 626
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 22K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +87.53 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +167.18 USD
最大連続損失: -27.05 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 8
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.53 × 296
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.22 × 542
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 333
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.97 × 30
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.06 × 313
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
KuberaCapitalMarkets-Server
6.23 × 254
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
15 より多く...
レビューなし
2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 01:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AUDCAD low risk
30 USD/月
6%
0
0
USD
10K
USD
43
100%
82
74%
95%
4.22
7.63
USD
1%
1:30
コピー

