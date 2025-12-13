- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
82
利益トレード:
61 (74.39%)
損失トレード:
21 (25.61%)
ベストトレード:
87.53 USD
最悪のトレード:
-27.55 USD
総利益:
819.18 USD (28 510 pips)
総損失:
-193.75 USD (6 976 pips)
最大連続の勝ち:
14 (167.18 USD)
最大連続利益:
167.18 USD (14)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
95.04%
最大入金額:
1.77%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
12.10
長いトレード:
40 (48.78%)
短いトレード:
42 (51.22%)
プロフィットファクター:
4.23
期待されたペイオフ:
7.63 USD
平均利益:
13.43 USD
平均損失:
-9.23 USD
最大連続の負け:
3 (-27.05 USD)
最大連続損失:
-49.37 USD (2)
月間成長:
0.14%
年間予想:
1.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.21 USD
最大の:
51.68 USD (0.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.51% (51.68 USD)
エクイティによる:
0.26% (25.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|626
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|22K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +87.53 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +167.18 USD
最大連続損失: -27.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 8
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.53 × 296
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.22 × 542
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 333
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.97 × 30
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.06 × 313
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.23 × 254
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
15 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
43
100%
82
74%
95%
4.22
7.63
USD
USD
1%
1:30