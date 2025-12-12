SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Statistical Math Trader
Filipe Acerbi

Statistical Math Trader

Filipe Acerbi
0 inceleme
46 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -46%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
310
Kârla kapanan işlemler:
139 (44.83%)
Zararla kapanan işlemler:
171 (55.16%)
En iyi işlem:
279.61 USD
En kötü işlem:
-259.08 USD
Brüt kâr:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
Brüt zarar:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 037.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 037.99 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
173 (55.81%)
Satış işlemleri:
137 (44.19%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-8.72 USD
Ortalama kâr:
68.99 USD
Ortalama zarar:
-71.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-566.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 010.37 USD (7)
Aylık büyüme:
8.63%
Yıllık tahmin:
104.68%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 322.34 USD
Maksimum:
3 875.66 USD (60.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.23% (3 841.83 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USA30.IDX 72
USDJPY 53
GBPJPY 47
DEU.IDX 34
JPN.IDX 26
EURJPY 17
AUDJPY 17
XAUUSD 16
EURUSD 13
NZDJPY 5
GBR.IDX 4
GBPUSD 3
CHE.IDX 2
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USA30.IDX -1.5K
USDJPY 247
GBPJPY -784
DEU.IDX 50
JPN.IDX 34
EURJPY 148
AUDJPY -127
XAUUSD 145
EURUSD -636
NZDJPY 76
GBR.IDX -201
GBPUSD -196
CHE.IDX 46
USDCHF -3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USA30.IDX -6M
USDJPY -206
GBPJPY -8.1K
DEU.IDX 315K
JPN.IDX 1.3M
EURJPY 3.8K
AUDJPY -347
XAUUSD 208K
EURUSD -3K
NZDJPY 975
GBR.IDX -162K
GBPUSD -2.8K
CHE.IDX 49K
USDCHF -48
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +279.61 USD
En kötü işlem: -259 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 037.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -566.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-mt5-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Expected Max DD (95% Confidence): 35%
İnceleme yok
2025.12.12 13:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.12 13:11
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol