İşlemler:
310
Kârla kapanan işlemler:
139 (44.83%)
Zararla kapanan işlemler:
171 (55.16%)
En iyi işlem:
279.61 USD
En kötü işlem:
-259.08 USD
Brüt kâr:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
Brüt zarar:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 037.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 037.99 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
173 (55.81%)
Satış işlemleri:
137 (44.19%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-8.72 USD
Ortalama kâr:
68.99 USD
Ortalama zarar:
-71.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-566.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 010.37 USD (7)
Aylık büyüme:
8.63%
Yıllık tahmin:
104.68%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 322.34 USD
Maksimum:
3 875.66 USD (60.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.23% (3 841.83 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USA30.IDX
|72
|USDJPY
|53
|GBPJPY
|47
|DEU.IDX
|34
|JPN.IDX
|26
|EURJPY
|17
|AUDJPY
|17
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|13
|NZDJPY
|5
|GBR.IDX
|4
|GBPUSD
|3
|CHE.IDX
|2
|USDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USA30.IDX
|-1.5K
|USDJPY
|247
|GBPJPY
|-784
|DEU.IDX
|50
|JPN.IDX
|34
|EURJPY
|148
|AUDJPY
|-127
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|-636
|NZDJPY
|76
|GBR.IDX
|-201
|GBPUSD
|-196
|CHE.IDX
|46
|USDCHF
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USA30.IDX
|-6M
|USDJPY
|-206
|GBPJPY
|-8.1K
|DEU.IDX
|315K
|JPN.IDX
|1.3M
|EURJPY
|3.8K
|AUDJPY
|-347
|XAUUSD
|208K
|EURUSD
|-3K
|NZDJPY
|975
|GBR.IDX
|-162K
|GBPUSD
|-2.8K
|CHE.IDX
|49K
|USDCHF
|-48
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +279.61 USD
En kötü işlem: -259 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 037.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -566.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-mt5-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Expected Max DD (95% Confidence): 35%
İnceleme yok