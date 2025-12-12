- Crescimento
Negociações:
310
Negociações com lucro:
139 (44.83%)
Negociações com perda:
171 (55.16%)
Melhor negociação:
279.61 USD
Pior negociação:
-259.08 USD
Lucro bruto:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
Perda bruta:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 037.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 037.99 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.70
Negociações longas:
173 (55.81%)
Negociações curtas:
137 (44.19%)
Fator de lucro:
0.78
Valor esperado:
-8.72 USD
Lucro médio:
68.99 USD
Perda média:
-71.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-566.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 010.37 USD (7)
Crescimento mensal:
8.63%
Previsão anual:
104.68%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 322.34 USD
Máximo:
3 875.66 USD (60.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.23% (3 841.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USA30.IDX
|72
|USDJPY
|53
|GBPJPY
|47
|DEU.IDX
|34
|JPN.IDX
|26
|EURJPY
|17
|AUDJPY
|17
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|13
|NZDJPY
|5
|GBR.IDX
|4
|GBPUSD
|3
|CHE.IDX
|2
|USDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USA30.IDX
|-1.5K
|USDJPY
|247
|GBPJPY
|-784
|DEU.IDX
|50
|JPN.IDX
|34
|EURJPY
|148
|AUDJPY
|-127
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|-636
|NZDJPY
|76
|GBR.IDX
|-201
|GBPUSD
|-196
|CHE.IDX
|46
|USDCHF
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USA30.IDX
|-6M
|USDJPY
|-206
|GBPJPY
|-8.1K
|DEU.IDX
|315K
|JPN.IDX
|1.3M
|EURJPY
|3.8K
|AUDJPY
|-347
|XAUUSD
|208K
|EURUSD
|-3K
|NZDJPY
|975
|GBR.IDX
|-162K
|GBPUSD
|-2.8K
|CHE.IDX
|49K
|USDCHF
|-48
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
Melhor negociação: +279.61 USD
Pior negociação: -259 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 037.99 USD
Máxima perda consecutiva: -566.20 USD
Expected Max DD (95% Confidence): 35%
