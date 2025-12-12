SinaisSeções
Filipe Acerbi

Statistical Math Trader

Filipe Acerbi
0 comentários
46 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -46%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
310
Negociações com lucro:
139 (44.83%)
Negociações com perda:
171 (55.16%)
Melhor negociação:
279.61 USD
Pior negociação:
-259.08 USD
Lucro bruto:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
Perda bruta:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 037.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 037.99 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.70
Negociações longas:
173 (55.81%)
Negociações curtas:
137 (44.19%)
Fator de lucro:
0.78
Valor esperado:
-8.72 USD
Lucro médio:
68.99 USD
Perda média:
-71.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-566.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 010.37 USD (7)
Crescimento mensal:
8.63%
Previsão anual:
104.68%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 322.34 USD
Máximo:
3 875.66 USD (60.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.23% (3 841.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USA30.IDX 72
USDJPY 53
GBPJPY 47
DEU.IDX 34
JPN.IDX 26
EURJPY 17
AUDJPY 17
XAUUSD 16
EURUSD 13
NZDJPY 5
GBR.IDX 4
GBPUSD 3
CHE.IDX 2
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USA30.IDX -1.5K
USDJPY 247
GBPJPY -784
DEU.IDX 50
JPN.IDX 34
EURJPY 148
AUDJPY -127
XAUUSD 145
EURUSD -636
NZDJPY 76
GBR.IDX -201
GBPUSD -196
CHE.IDX 46
USDCHF -3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USA30.IDX -6M
USDJPY -206
GBPJPY -8.1K
DEU.IDX 315K
JPN.IDX 1.3M
EURJPY 3.8K
AUDJPY -347
XAUUSD 208K
EURUSD -3K
NZDJPY 975
GBR.IDX -162K
GBPUSD -2.8K
CHE.IDX 49K
USDCHF -48
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Dukascopy-live-mt5-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Expected Max DD (95% Confidence): 35%
Sem comentários
2025.12.12 13:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.12 13:11
A large drawdown may occur on the account again
