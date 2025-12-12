- 成长
交易:
310
盈利交易:
139 (44.83%)
亏损交易:
171 (55.16%)
最好交易:
279.61 USD
最差交易:
-259.08 USD
毛利:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
毛利亏损:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
最大连续赢利:
9 (1 037.99 USD)
最大连续盈利:
1 037.99 USD (9)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.70
长期交易:
173 (55.81%)
短期交易:
137 (44.19%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-8.72 USD
平均利润:
68.99 USD
平均损失:
-71.88 USD
最大连续失误:
11 (-566.20 USD)
最大连续亏损:
-1 010.37 USD (7)
每月增长:
8.63%
年度预测:
104.68%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3 322.34 USD
最大值:
3 875.66 USD (60.22%)
相对跌幅:
结余:
60.23% (3 841.83 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USA30.IDX
|72
|USDJPY
|53
|GBPJPY
|47
|DEU.IDX
|34
|JPN.IDX
|26
|EURJPY
|17
|AUDJPY
|17
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|13
|NZDJPY
|5
|GBR.IDX
|4
|GBPUSD
|3
|CHE.IDX
|2
|USDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USA30.IDX
|-1.5K
|USDJPY
|247
|GBPJPY
|-784
|DEU.IDX
|50
|JPN.IDX
|34
|EURJPY
|148
|AUDJPY
|-127
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|-636
|NZDJPY
|76
|GBR.IDX
|-201
|GBPUSD
|-196
|CHE.IDX
|46
|USDCHF
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USA30.IDX
|-6M
|USDJPY
|-206
|GBPJPY
|-8.1K
|DEU.IDX
|315K
|JPN.IDX
|1.3M
|EURJPY
|3.8K
|AUDJPY
|-347
|XAUUSD
|208K
|EURUSD
|-3K
|NZDJPY
|975
|GBR.IDX
|-162K
|GBPUSD
|-2.8K
|CHE.IDX
|49K
|USDCHF
|-48
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +279.61 USD
最差交易: -259 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 037.99 USD
最大连续亏损: -566.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Dukascopy-live-mt5-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Expected Max DD (95% Confidence): 35%
