Filipe Acerbi

Statistical Math Trader

Filipe Acerbi
0条评论
46
0 / 0 USD
增长自 2025 -46%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
310
盈利交易:
139 (44.83%)
亏损交易:
171 (55.16%)
最好交易:
279.61 USD
最差交易:
-259.08 USD
毛利:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
毛利亏损:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
最大连续赢利:
9 (1 037.99 USD)
最大连续盈利:
1 037.99 USD (9)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.70
长期交易:
173 (55.81%)
短期交易:
137 (44.19%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-8.72 USD
平均利润:
68.99 USD
平均损失:
-71.88 USD
最大连续失误:
11 (-566.20 USD)
最大连续亏损:
-1 010.37 USD (7)
每月增长:
8.63%
年度预测:
104.68%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3 322.34 USD
最大值:
3 875.66 USD (60.22%)
相对跌幅:
结余:
60.23% (3 841.83 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USA30.IDX 72
USDJPY 53
GBPJPY 47
DEU.IDX 34
JPN.IDX 26
EURJPY 17
AUDJPY 17
XAUUSD 16
EURUSD 13
NZDJPY 5
GBR.IDX 4
GBPUSD 3
CHE.IDX 2
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USA30.IDX -1.5K
USDJPY 247
GBPJPY -784
DEU.IDX 50
JPN.IDX 34
EURJPY 148
AUDJPY -127
XAUUSD 145
EURUSD -636
NZDJPY 76
GBR.IDX -201
GBPUSD -196
CHE.IDX 46
USDCHF -3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USA30.IDX -6M
USDJPY -206
GBPJPY -8.1K
DEU.IDX 315K
JPN.IDX 1.3M
EURJPY 3.8K
AUDJPY -347
XAUUSD 208K
EURUSD -3K
NZDJPY 975
GBR.IDX -162K
GBPUSD -2.8K
CHE.IDX 49K
USDCHF -48
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +279.61 USD
最差交易: -259 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 037.99 USD
最大连续亏损: -566.20 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Dukascopy-live-mt5-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Expected Max DD (95% Confidence): 35%
没有评论
2025.12.12 13:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.12 13:11
A large drawdown may occur on the account again
