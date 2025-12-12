SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Statistical Math Trader
Filipe Acerbi

Statistical Math Trader

Filipe Acerbi
0 avis
46 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -46%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
310
Bénéfice trades:
139 (44.83%)
Perte trades:
171 (55.16%)
Meilleure transaction:
279.61 USD
Pire transaction:
-259.08 USD
Bénéfice brut:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
Perte brute:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 037.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 037.99 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.70
Longs trades:
173 (55.81%)
Courts trades:
137 (44.19%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-8.72 USD
Bénéfice moyen:
68.99 USD
Perte moyenne:
-71.88 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-566.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 010.37 USD (7)
Croissance mensuelle:
8.63%
Prévision annuelle:
104.68%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 322.34 USD
Maximal:
3 875.66 USD (60.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.23% (3 841.83 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USA30.IDX 72
USDJPY 53
GBPJPY 47
DEU.IDX 34
JPN.IDX 26
EURJPY 17
AUDJPY 17
XAUUSD 16
EURUSD 13
NZDJPY 5
GBR.IDX 4
GBPUSD 3
CHE.IDX 2
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USA30.IDX -1.5K
USDJPY 247
GBPJPY -784
DEU.IDX 50
JPN.IDX 34
EURJPY 148
AUDJPY -127
XAUUSD 145
EURUSD -636
NZDJPY 76
GBR.IDX -201
GBPUSD -196
CHE.IDX 46
USDCHF -3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USA30.IDX -6M
USDJPY -206
GBPJPY -8.1K
DEU.IDX 315K
JPN.IDX 1.3M
EURJPY 3.8K
AUDJPY -347
XAUUSD 208K
EURUSD -3K
NZDJPY 975
GBR.IDX -162K
GBPUSD -2.8K
CHE.IDX 49K
USDCHF -48
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +279.61 USD
Pire transaction: -259 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 037.99 USD
Perte consécutive maximale: -566.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Dukascopy-live-mt5-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Expected Max DD (95% Confidence): 35%
Aucun avis
2025.12.12 13:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.12 13:11
A large drawdown may occur on the account again
