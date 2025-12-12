- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
310
利益トレード:
139 (44.83%)
損失トレード:
171 (55.16%)
ベストトレード:
279.61 USD
最悪のトレード:
-259.08 USD
総利益:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
総損失:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 037.99 USD)
最大連続利益:
1 037.99 USD (9)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.70
長いトレード:
173 (55.81%)
短いトレード:
137 (44.19%)
プロフィットファクター:
0.78
期待されたペイオフ:
-8.72 USD
平均利益:
68.99 USD
平均損失:
-71.88 USD
最大連続の負け:
11 (-566.20 USD)
最大連続損失:
-1 010.37 USD (7)
月間成長:
8.63%
年間予想:
104.68%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 322.34 USD
最大の:
3 875.66 USD (60.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.23% (3 841.83 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USA30.IDX
|72
|USDJPY
|53
|GBPJPY
|47
|DEU.IDX
|34
|JPN.IDX
|26
|EURJPY
|17
|AUDJPY
|17
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|13
|NZDJPY
|5
|GBR.IDX
|4
|GBPUSD
|3
|CHE.IDX
|2
|USDCHF
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USA30.IDX
|-1.5K
|USDJPY
|247
|GBPJPY
|-784
|DEU.IDX
|50
|JPN.IDX
|34
|EURJPY
|148
|AUDJPY
|-127
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|-636
|NZDJPY
|76
|GBR.IDX
|-201
|GBPUSD
|-196
|CHE.IDX
|46
|USDCHF
|-3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USA30.IDX
|-6M
|USDJPY
|-206
|GBPJPY
|-8.1K
|DEU.IDX
|315K
|JPN.IDX
|1.3M
|EURJPY
|3.8K
|AUDJPY
|-347
|XAUUSD
|208K
|EURUSD
|-3K
|NZDJPY
|975
|GBR.IDX
|-162K
|GBPUSD
|-2.8K
|CHE.IDX
|49K
|USDCHF
|-48
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +279.61 USD
最悪のトレード: -259 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 037.99 USD
最大連続損失: -566.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Dukascopy-live-mt5-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Expected Max DD (95% Confidence): 35%
