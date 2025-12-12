シグナルセクション
Filipe Acerbi

Statistical Math Trader

Filipe Acerbi
レビュー0件
46週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -46%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
310
利益トレード:
139 (44.83%)
損失トレード:
171 (55.16%)
ベストトレード:
279.61 USD
最悪のトレード:
-259.08 USD
総利益:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
総損失:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 037.99 USD)
最大連続利益:
1 037.99 USD (9)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.70
長いトレード:
173 (55.81%)
短いトレード:
137 (44.19%)
プロフィットファクター:
0.78
期待されたペイオフ:
-8.72 USD
平均利益:
68.99 USD
平均損失:
-71.88 USD
最大連続の負け:
11 (-566.20 USD)
最大連続損失:
-1 010.37 USD (7)
月間成長:
8.63%
年間予想:
104.68%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 322.34 USD
最大の:
3 875.66 USD (60.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.23% (3 841.83 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USA30.IDX 72
USDJPY 53
GBPJPY 47
DEU.IDX 34
JPN.IDX 26
EURJPY 17
AUDJPY 17
XAUUSD 16
EURUSD 13
NZDJPY 5
GBR.IDX 4
GBPUSD 3
CHE.IDX 2
USDCHF 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USA30.IDX -1.5K
USDJPY 247
GBPJPY -784
DEU.IDX 50
JPN.IDX 34
EURJPY 148
AUDJPY -127
XAUUSD 145
EURUSD -636
NZDJPY 76
GBR.IDX -201
GBPUSD -196
CHE.IDX 46
USDCHF -3
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USA30.IDX -6M
USDJPY -206
GBPJPY -8.1K
DEU.IDX 315K
JPN.IDX 1.3M
EURJPY 3.8K
AUDJPY -347
XAUUSD 208K
EURUSD -3K
NZDJPY 975
GBR.IDX -162K
GBPUSD -2.8K
CHE.IDX 49K
USDCHF -48
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +279.61 USD
最悪のトレード: -259 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 037.99 USD
最大連続損失: -566.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Dukascopy-live-mt5-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Expected Max DD (95% Confidence): 35%
レビューなし
2025.12.12 13:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.12 13:11
A large drawdown may occur on the account again
