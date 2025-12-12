SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Statistical Math Trader
Filipe Acerbi

Statistical Math Trader

Filipe Acerbi
0 Bewertungen
46 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -46%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
310
Gewinntrades:
139 (44.83%)
Verlusttrades:
171 (55.16%)
Bester Trade:
279.61 USD
Schlechtester Trade:
-259.08 USD
Bruttoprofit:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
Bruttoverlust:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 037.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 037.99 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.70
Long-Positionen:
173 (55.81%)
Short-Positionen:
137 (44.19%)
Profit-Faktor:
0.78
Mathematische Gewinnerwartung:
-8.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
68.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-71.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-566.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 010.37 USD (7)
Wachstum pro Monat :
8.63%
Jahresprognose:
104.68%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 322.34 USD
Maximaler:
3 875.66 USD (60.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.23% (3 841.83 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USA30.IDX 72
USDJPY 53
GBPJPY 47
DEU.IDX 34
JPN.IDX 26
EURJPY 17
AUDJPY 17
XAUUSD 16
EURUSD 13
NZDJPY 5
GBR.IDX 4
GBPUSD 3
CHE.IDX 2
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USA30.IDX -1.5K
USDJPY 247
GBPJPY -784
DEU.IDX 50
JPN.IDX 34
EURJPY 148
AUDJPY -127
XAUUSD 145
EURUSD -636
NZDJPY 76
GBR.IDX -201
GBPUSD -196
CHE.IDX 46
USDCHF -3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USA30.IDX -6M
USDJPY -206
GBPJPY -8.1K
DEU.IDX 315K
JPN.IDX 1.3M
EURJPY 3.8K
AUDJPY -347
XAUUSD 208K
EURUSD -3K
NZDJPY 975
GBR.IDX -162K
GBPUSD -2.8K
CHE.IDX 49K
USDCHF -48
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +279.61 USD
Schlechtester Trade: -259 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 037.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -566.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Dukascopy-live-mt5-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Expected Max DD (95% Confidence): 35%
Keine Bewertungen
2025.12.12 13:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.12 13:11
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen