Trades insgesamt:
310
Gewinntrades:
139 (44.83%)
Verlusttrades:
171 (55.16%)
Bester Trade:
279.61 USD
Schlechtester Trade:
-259.08 USD
Bruttoprofit:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
Bruttoverlust:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 037.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 037.99 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.70
Long-Positionen:
173 (55.81%)
Short-Positionen:
137 (44.19%)
Profit-Faktor:
0.78
Mathematische Gewinnerwartung:
-8.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
68.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-71.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-566.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 010.37 USD (7)
Wachstum pro Monat :
8.63%
Jahresprognose:
104.68%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 322.34 USD
Maximaler:
3 875.66 USD (60.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.23% (3 841.83 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USA30.IDX
|72
|USDJPY
|53
|GBPJPY
|47
|DEU.IDX
|34
|JPN.IDX
|26
|EURJPY
|17
|AUDJPY
|17
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|13
|NZDJPY
|5
|GBR.IDX
|4
|GBPUSD
|3
|CHE.IDX
|2
|USDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USA30.IDX
|-1.5K
|USDJPY
|247
|GBPJPY
|-784
|DEU.IDX
|50
|JPN.IDX
|34
|EURJPY
|148
|AUDJPY
|-127
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|-636
|NZDJPY
|76
|GBR.IDX
|-201
|GBPUSD
|-196
|CHE.IDX
|46
|USDCHF
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USA30.IDX
|-6M
|USDJPY
|-206
|GBPJPY
|-8.1K
|DEU.IDX
|315K
|JPN.IDX
|1.3M
|EURJPY
|3.8K
|AUDJPY
|-347
|XAUUSD
|208K
|EURUSD
|-3K
|NZDJPY
|975
|GBR.IDX
|-162K
|GBPUSD
|-2.8K
|CHE.IDX
|49K
|USDCHF
|-48
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
Bester Trade: +279.61 USD
Schlechtester Trade: -259 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 037.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -566.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Dukascopy-live-mt5-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Expected Max DD (95% Confidence): 35%
