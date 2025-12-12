- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
310
Прибыльных трейдов:
139 (44.83%)
Убыточных трейдов:
171 (55.16%)
Лучший трейд:
279.61 USD
Худший трейд:
-259.08 USD
Общая прибыль:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
Общий убыток:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 037.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 037.99 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
173 (55.81%)
Коротких трейдов:
137 (44.19%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-8.72 USD
Средняя прибыль:
68.99 USD
Средний убыток:
-71.88 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-566.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 010.37 USD (7)
Прирост в месяц:
8.63%
Годовой прогноз:
104.68%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 322.34 USD
Максимальная:
3 875.66 USD (60.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.23% (3 841.83 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USA30.IDX
|72
|USDJPY
|53
|GBPJPY
|47
|DEU.IDX
|34
|JPN.IDX
|26
|EURJPY
|17
|AUDJPY
|17
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|13
|NZDJPY
|5
|GBR.IDX
|4
|GBPUSD
|3
|CHE.IDX
|2
|USDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USA30.IDX
|-1.5K
|USDJPY
|247
|GBPJPY
|-784
|DEU.IDX
|50
|JPN.IDX
|34
|EURJPY
|148
|AUDJPY
|-127
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|-636
|NZDJPY
|76
|GBR.IDX
|-201
|GBPUSD
|-196
|CHE.IDX
|46
|USDCHF
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USA30.IDX
|-6M
|USDJPY
|-206
|GBPJPY
|-8.1K
|DEU.IDX
|315K
|JPN.IDX
|1.3M
|EURJPY
|3.8K
|AUDJPY
|-347
|XAUUSD
|208K
|EURUSD
|-3K
|NZDJPY
|975
|GBR.IDX
|-162K
|GBPUSD
|-2.8K
|CHE.IDX
|49K
|USDCHF
|-48
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +279.61 USD
Худший трейд: -259 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 037.99 USD
Макс. убыток в серии: -566.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Dukascopy-live-mt5-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Expected Max DD (95% Confidence): 35%
Нет отзывов