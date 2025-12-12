СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Statistical Math Trader
Filipe Acerbi

Statistical Math Trader

Filipe Acerbi
0 отзывов
46 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -46%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
310
Прибыльных трейдов:
139 (44.83%)
Убыточных трейдов:
171 (55.16%)
Лучший трейд:
279.61 USD
Худший трейд:
-259.08 USD
Общая прибыль:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
Общий убыток:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 037.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 037.99 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
173 (55.81%)
Коротких трейдов:
137 (44.19%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-8.72 USD
Средняя прибыль:
68.99 USD
Средний убыток:
-71.88 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-566.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 010.37 USD (7)
Прирост в месяц:
8.63%
Годовой прогноз:
104.68%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 322.34 USD
Максимальная:
3 875.66 USD (60.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.23% (3 841.83 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USA30.IDX 72
USDJPY 53
GBPJPY 47
DEU.IDX 34
JPN.IDX 26
EURJPY 17
AUDJPY 17
XAUUSD 16
EURUSD 13
NZDJPY 5
GBR.IDX 4
GBPUSD 3
CHE.IDX 2
USDCHF 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USA30.IDX -1.5K
USDJPY 247
GBPJPY -784
DEU.IDX 50
JPN.IDX 34
EURJPY 148
AUDJPY -127
XAUUSD 145
EURUSD -636
NZDJPY 76
GBR.IDX -201
GBPUSD -196
CHE.IDX 46
USDCHF -3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USA30.IDX -6M
USDJPY -206
GBPJPY -8.1K
DEU.IDX 315K
JPN.IDX 1.3M
EURJPY 3.8K
AUDJPY -347
XAUUSD 208K
EURUSD -3K
NZDJPY 975
GBR.IDX -162K
GBPUSD -2.8K
CHE.IDX 49K
USDCHF -48
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +279.61 USD
Худший трейд: -259 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 037.99 USD
Макс. убыток в серии: -566.20 USD

Expected Max DD (95% Confidence): 35%
Нет отзывов
2025.12.12 13:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.12 13:11
A large drawdown may occur on the account again
