Filipe Acerbi

Statistical Math Trader

Filipe Acerbi
0 comentarios
46 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -46%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
310
Transacciones Rentables:
139 (44.83%)
Transacciones Irrentables:
171 (55.16%)
Mejor transacción:
279.61 USD
Peor transacción:
-259.08 USD
Beneficio Bruto:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (1 037.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 037.99 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.70
Transacciones Largas:
173 (55.81%)
Transacciones Cortas:
137 (44.19%)
Factor de Beneficio:
0.78
Beneficio Esperado:
-8.72 USD
Beneficio medio:
68.99 USD
Pérdidas medias:
-71.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-566.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 010.37 USD (7)
Crecimiento al mes:
8.63%
Pronóstico anual:
104.68%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 322.34 USD
Máxima:
3 875.66 USD (60.22%)
Reducción relativa:
De balance:
60.23% (3 841.83 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USA30.IDX 72
USDJPY 53
GBPJPY 47
DEU.IDX 34
JPN.IDX 26
EURJPY 17
AUDJPY 17
XAUUSD 16
EURUSD 13
NZDJPY 5
GBR.IDX 4
GBPUSD 3
CHE.IDX 2
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USA30.IDX -1.5K
USDJPY 247
GBPJPY -784
DEU.IDX 50
JPN.IDX 34
EURJPY 148
AUDJPY -127
XAUUSD 145
EURUSD -636
NZDJPY 76
GBR.IDX -201
GBPUSD -196
CHE.IDX 46
USDCHF -3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USA30.IDX -6M
USDJPY -206
GBPJPY -8.1K
DEU.IDX 315K
JPN.IDX 1.3M
EURJPY 3.8K
AUDJPY -347
XAUUSD 208K
EURUSD -3K
NZDJPY 975
GBR.IDX -162K
GBPUSD -2.8K
CHE.IDX 49K
USDCHF -48
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +279.61 USD
Peor transacción: -259 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 037.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -566.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Dukascopy-live-mt5-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Expected Max DD (95% Confidence): 35%
No hay comentarios
2025.12.12 13:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.12 13:11
A large drawdown may occur on the account again
