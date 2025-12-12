- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
310
Transacciones Rentables:
139 (44.83%)
Transacciones Irrentables:
171 (55.16%)
Mejor transacción:
279.61 USD
Peor transacción:
-259.08 USD
Beneficio Bruto:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (1 037.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 037.99 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.70
Transacciones Largas:
173 (55.81%)
Transacciones Cortas:
137 (44.19%)
Factor de Beneficio:
0.78
Beneficio Esperado:
-8.72 USD
Beneficio medio:
68.99 USD
Pérdidas medias:
-71.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-566.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 010.37 USD (7)
Crecimiento al mes:
8.63%
Pronóstico anual:
104.68%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 322.34 USD
Máxima:
3 875.66 USD (60.22%)
Reducción relativa:
De balance:
60.23% (3 841.83 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USA30.IDX
|72
|USDJPY
|53
|GBPJPY
|47
|DEU.IDX
|34
|JPN.IDX
|26
|EURJPY
|17
|AUDJPY
|17
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|13
|NZDJPY
|5
|GBR.IDX
|4
|GBPUSD
|3
|CHE.IDX
|2
|USDCHF
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USA30.IDX
|-1.5K
|USDJPY
|247
|GBPJPY
|-784
|DEU.IDX
|50
|JPN.IDX
|34
|EURJPY
|148
|AUDJPY
|-127
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|-636
|NZDJPY
|76
|GBR.IDX
|-201
|GBPUSD
|-196
|CHE.IDX
|46
|USDCHF
|-3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USA30.IDX
|-6M
|USDJPY
|-206
|GBPJPY
|-8.1K
|DEU.IDX
|315K
|JPN.IDX
|1.3M
|EURJPY
|3.8K
|AUDJPY
|-347
|XAUUSD
|208K
|EURUSD
|-3K
|NZDJPY
|975
|GBR.IDX
|-162K
|GBPUSD
|-2.8K
|CHE.IDX
|49K
|USDCHF
|-48
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +279.61 USD
Peor transacción: -259 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 037.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -566.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Dukascopy-live-mt5-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Expected Max DD (95% Confidence): 35%
No hay comentarios