Filipe Acerbi

Statistical Math Trader

Filipe Acerbi
0 recensioni
46 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -46%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
310
Profit Trade:
139 (44.83%)
Loss Trade:
171 (55.16%)
Best Trade:
279.61 USD
Worst Trade:
-259.08 USD
Profitto lordo:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
Perdita lorda:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 037.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 037.99 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
173 (55.81%)
Short Trade:
137 (44.19%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-8.72 USD
Profitto medio:
68.99 USD
Perdita media:
-71.88 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-566.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 010.37 USD (7)
Crescita mensile:
8.63%
Previsione annuale:
104.68%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 322.34 USD
Massimale:
3 875.66 USD (60.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.23% (3 841.83 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USA30.IDX 72
USDJPY 53
GBPJPY 47
DEU.IDX 34
JPN.IDX 26
EURJPY 17
AUDJPY 17
XAUUSD 16
EURUSD 13
NZDJPY 5
GBR.IDX 4
GBPUSD 3
CHE.IDX 2
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USA30.IDX -1.5K
USDJPY 247
GBPJPY -784
DEU.IDX 50
JPN.IDX 34
EURJPY 148
AUDJPY -127
XAUUSD 145
EURUSD -636
NZDJPY 76
GBR.IDX -201
GBPUSD -196
CHE.IDX 46
USDCHF -3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USA30.IDX -6M
USDJPY -206
GBPJPY -8.1K
DEU.IDX 315K
JPN.IDX 1.3M
EURJPY 3.8K
AUDJPY -347
XAUUSD 208K
EURUSD -3K
NZDJPY 975
GBR.IDX -162K
GBPUSD -2.8K
CHE.IDX 49K
USDCHF -48
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +279.61 USD
Worst Trade: -259 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 037.99 USD
Massima perdita consecutiva: -566.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-mt5-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Expected Max DD (95% Confidence): 35%
Non ci sono recensioni
2025.12.12 13:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.12 13:11
A large drawdown may occur on the account again
