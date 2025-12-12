- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
310
Profit Trade:
139 (44.83%)
Loss Trade:
171 (55.16%)
Best Trade:
279.61 USD
Worst Trade:
-259.08 USD
Profitto lordo:
9 590.27 USD (28 199 662 pips)
Perdita lorda:
-12 292.01 USD (32 575 649 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 037.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 037.99 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
173 (55.81%)
Short Trade:
137 (44.19%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-8.72 USD
Profitto medio:
68.99 USD
Perdita media:
-71.88 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-566.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 010.37 USD (7)
Crescita mensile:
8.63%
Previsione annuale:
104.68%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 322.34 USD
Massimale:
3 875.66 USD (60.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.23% (3 841.83 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USA30.IDX
|72
|USDJPY
|53
|GBPJPY
|47
|DEU.IDX
|34
|JPN.IDX
|26
|EURJPY
|17
|AUDJPY
|17
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|13
|NZDJPY
|5
|GBR.IDX
|4
|GBPUSD
|3
|CHE.IDX
|2
|USDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USA30.IDX
|-1.5K
|USDJPY
|247
|GBPJPY
|-784
|DEU.IDX
|50
|JPN.IDX
|34
|EURJPY
|148
|AUDJPY
|-127
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|-636
|NZDJPY
|76
|GBR.IDX
|-201
|GBPUSD
|-196
|CHE.IDX
|46
|USDCHF
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USA30.IDX
|-6M
|USDJPY
|-206
|GBPJPY
|-8.1K
|DEU.IDX
|315K
|JPN.IDX
|1.3M
|EURJPY
|3.8K
|AUDJPY
|-347
|XAUUSD
|208K
|EURUSD
|-3K
|NZDJPY
|975
|GBR.IDX
|-162K
|GBPUSD
|-2.8K
|CHE.IDX
|49K
|USDCHF
|-48
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +279.61 USD
Worst Trade: -259 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 037.99 USD
Massima perdita consecutiva: -566.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-mt5-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Expected Max DD (95% Confidence): 35%
